Трехсторонние переговоры в Женеве

Во вторник, 17 февраля, швейцарская Женева стала площадкой для третьего этапа трехсторонних переговоров с участием представителей Украины, США и РФ. Ключевая цель встречи — поиск механизмов для завершения полномасштабной войны. Переговорный процесс разворачивается в условиях мощного дипломатического влияния со стороны администрации Дональда Трампа. Напомним, Вашингтон определил четкий временной лимит для подписания финального соглашения — июнь 2026 года.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Основным камнем преткновения в диалоге остаются захватнические аппетиты Москвы. В частности, Кремль выдвигает ультиматумы о полном контроле над Донецкой областью — позиция, которую официальный Киев отвергает как абсолютно неприемлемую.

Интересы Украины на встрече представляет делегация под руководством секретаря СНБО Рустема Умерова. Вместе с ним в переговорную группу вошли глава Офиса президента Кирилл Буданов и ряд других высокопоставленных должностных лиц. От российской стороны выступает помощник главы Кремля Владимир Мединский. Его кандидатура вызывает обоснованное недоверие у украинской стороны, поскольку Мединский неоднократно публично подвергал сомнению государственный суверенитет Украины.

В Кремле официально заявили о расширении тем для обсуждения в ходе этого раунда. Кроме привычных вопросов «энергетической тишины» и гуманитарных треков по обмену пленными, стороны переходят к дискуссиям о статусе временно захваченных регионов, которые на сегодняшний день составляют примерно 20% украинских территорий.

Дипломатия по принуждению и вызовы для Киева

В преддверии поездки в Женеву президент Владимир Зеленский признал, что Украина сталкивается с аномальным внешним давлением в вопросе территориальных уступок. Глава государства подчеркнул: предоставление железобетонных гарантий безопасности должно быть фундаментальным условием перед любыми политическими договоренностями. При этом существуют разногласия и в видении этих гарантий: Белый дом предлагает план на 15 лет, тогда как Киев требует долгосрочных обязательств безопасности сроком от 30 до 50 лет.

Аналитики обращают внимание, что перенос локации переговоров с Абу-Даби в Европу указывает на ускорение дипломатического процесса. Впрочем, вероятность реального прогресса сейчас оценивается как низкая. Главной причиной скепсиса являются непрерывные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру Украины, что нивелирует атмосферу доверия.

«Мы планируем рассмотреть максимально широкий круг тем, в том числе и базовые вопросы. Они охватывают как территориальный аспект, так и остальные пункты, содержащиеся в наших требованиях», — резюмировал позицию агрессора представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мирные переговоры в Женеве — последние новости

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна как можно быстрее присоединиться к переговорному процессу.

Во время общения с прессой Трампа спросили, какие результаты он ожидает от встречи в Женеве с участием его представителей. Речь шла о переговорах, в которых должны участвовать делегаты США.

В ответ американский лидер подчеркнул, что предстоящие переговоры важны, и добавил, что, по его мнению, Киеву стоит скорее сесть за стол переговоров. По словам Трампа, именно к этому стремится американская сторона.

Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что главной задачей следующего раунда переговоров в Женеве остается защита интересов Украины.