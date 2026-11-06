Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом и его посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером по прекращению войны в Украине. Кремль предлагает объявить «энергетическое перемирие» уже к Новому году при определенных условиях. Российская сторона озвучила готовность подготовить мирное соглашение уже к весне 2027 года, однако продолжает хотеть от Украины больших уступок.

Об этом сообщил военно-политический аналитик и военнослужащий ВСУ Сергей Павлюченко со ссылкой на полученную информацию о словах Трампа и Кушнера, общавшихся после переговоров с госсекретарем США Марком Рубио и советниками президента.

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«Энергетическое перемирие»

По информации Павлюченко, Дмитриев заявил, что Россия допускает объявление «энергетического перемирия» до Нового года.

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«Дмитриев заявил, что в случае проработки и согласования всех договоренностей, предшествующих объявлению „энергетического перемирия“, его можно будет объявить, по мнению Путина, к Новому Году. Это может произойти в случае, если Украина прекратит атаки любых объектов гражданской инфраструктуры, прежде всего нефтегазовой», — говорится в сообщении аналитика.

Мирное соглашение

По его данным, Дмитриев сообщил, что российская сторона также получила от президента России Владимира Путина поручение подготовить документы, определяющие послевоенный порядок. Предполагается, что эти документы могут стать частью масштабного соглашения, охватывающего вопросы безопасности России и Украины, а также механизмы сдерживания и обеспечения стабильности и мира в Европе.

«По мнению Путина, все эти документы реально подготовить к весне следующего года и предложить к подписи всем сторонам, так или иначе вовлеченным в конфликт», — указал Павлюченко.

Он также проинформировал, что Дмитриев отдельно снова поднял вопрос американских санкций против России. Он заявил, что сложная конструкция ограничений якобы препятствует реализации экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которое Трамп назвал имеющей «огромный потенциал, самый большой в мировой истории».

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Территории Донбасса, требования РФ и иностранные войска в Украине

«Дмитриев уже в третий раз заявил, что Путин готов рассмотреть „территориальный компромисс“ с сохранением присутствия Украины на еще не оккупированной части Донбасса в случае «устранения всех беспокойств России в сфере безопасности». А это сокращение ВСУ, систем вооружения, РПЦ, русский язык, вывод инфраструктуры НАТО из стран Балтии и Скандинавии», — сообщил аналитик.

Еще он узнал, что на очередных переговорах Дмитриев и американские представители также обсудили возможные проекты в экономической сфере. Речь шла об инициативах, которые, по словам Путина, можно было бы реализовать в случае ослабления санкций против России.

Кроме того, как узнал Павлюченко, Дмитриев заявил, что Путин якобы допускает развертывание в Украине сил «коалиции желающих». В то же время, российский диктатор согласится на это только при размещении таких сил исключительно в западных областях Украины и «устранении всех беспокойств РФ», о которых говорилось выше.

Переговоры в Абу-Даби о мире — что известно

Напомним, 10-11 ноября пройдут новые мирные переговоры с участием представителей Украины, России и США. По словам Уиткоффа, стороны обсудят послевоенные договоренности по безопасности, деэскалацию, гуманитарные усилия и шаги к миру.

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером подготовку к трехсторонним переговорам в Абу-Даби, а также консультации делегаций в Брюсселе. Глава государства затронул вопросы постоянных российских ударов по украинской энергоинфраструктуре и сложностей с ее восстановлением, выразив надежду, что после избирательного периода в США американские представители смогут полностью сосредоточиться на мирном урегулировании.

Кушнер сообщил, что США подготовили для переговоров в Абу-Даби серьезные предложения по содержательному и продуктивному диалогу для достижения устойчивого мира. Также американская делегация обсудила в Брюсселе с представителями Украины, НАТО и ЕС гарантии безопасности и будущую европейскую архитектуру безопасности.

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