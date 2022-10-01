Мир должен признать Россию государством-террористом из-за попыток аннексии территории Украины — МИД

МИД Украины выступило с заявлением в ответ на попытку России аннексировать украинские территории, в котором предложило партнерам варианты ответов на противоправные действия РФ.

Попытки аннексии Россией суверенных территорий Украины юридически ничтожны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

"Устроенный российским руководством спектакль с подписанием сомнительных бумаг с самопровозглашенными главарями оккупационных администраций в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях Украины об их якобы присоединении к российской федерации никоим образом не изменяет правового статуса временно оккупированных территорий как суверенных для административно-территориального устройства или международно признанных границ нашего государства. Эти действия юридически ничтожны согласно международному праву и не стоят даже бумаги, на которой они закреплены", — говорится в сообщении.

В ответ на заявления Кремля МИД призывает партнеров принять решительные и безотлагательные действия для защиты международного правопорядка, в частности, ускорить предоставление Украине всей необходимой военной, экономической и финансовой помощи, а также ввести дополнительные жесткие санкции против России.

"Россия и ее руководство должны быть изолированы от цивилизованного мира, им не место в международных организациях и международных площадках", — подчеркнули в МИД.

Кроме того, Украина настаивает на необходимости юридически и политически признать Россию государством-террористом.

"Мы призываем каждое государство поддержать инициативу по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, инициированного украинской стороной для привлечения высшего военно-политического руководства России к ответственности за развязывание преступной войны против Украины", — отмечается в заявлении.

Напомним, что Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против родственников Путина, артистов-коллаборантов из Украины, представителей "правительств "ЛНР/ДНР" и других.