Мир должен знать: Боррель убежден, что следует рассказывать о причинах продовольственного и энергетического кризиса

Продовольственный и энергетический кризис болезненно ударил по экономике многих стран, но мир должен знать, что именно их повлекло за собой и осознать, что Путин не выиграет войну против Украины.

Об этом заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, пишет Укринформ.

«Есть определенные ощущения, когда я разговаривал со своими коллегами из американских государств… Люди здесь (в Латинской Америке – ред.) гораздо больше обеспокоены последствиями войны, а не ее причинами. Но в этом есть также указатель к выходу из ситуации. Люди хотят завершения этой войны и быстрого завершения. Но как она должна завершиться? Мы должны защищать идею, что Россия не может выиграть эту войну. Россия не может ворваться в сосед и захватить определенную его часть. Это важное послание, которое вы (украинцы – ред.) и мы должны донести до международного общества, и особенно – Латинской Америки», — подчеркнул Высокий представитель ЕС.

К примеру, для стран Латинской Америки последствия российской агрессии против Украины стали очень тяжелыми. Значительной части людей грозит голод – до пандемии COVID-19 их количество составляло около 4 миллионов, после пандемии – 8 миллионов, а сейчас возросло почти до 30 миллионов. Так что этот регион испытывает настоящий экономический шок.

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«Нужно объяснять, что это не последствия санкций, в чем российский нарратив стремится убедить людей по всему миру. Эта война является причиной блокирования украинского зерна и удобрений», – отметил Жозеп Боррель.

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