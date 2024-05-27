"Мир – это не капитуляция": Макрон предостерег от ослабления поддержки Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал помогать Украине в противостоянии полномасштабной агрессии в Российской Федерации.

Такое заявление Макрон сделал после переговоров с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, сообщает Tagesschau.

Французский лидер предостерег от ослабления поддержки Украины, "на которую напала и против которой ведет захватническую войну Россия". По его словам, стоять на стороне мира означает "предоставить Украине возможности защиты своих границ и своего суверенитета".

"Стоять сегодня на стороне мира означает дать силу тем, кто стоит на стороне правды. Мир – это не капитуляция. Мир – это не отказ от принципов. Мир означает предоставление стране возможности защищать свои границы и свой суверенитет", – подчеркнул Макрон.

В свою очередь, Штайнмайер также подчеркнул, что помощь Украине не должна прекратиться. Ведь сейчас страна очень нуждается в поддержке партнеров.

Напомним, ранее Макрон заявлял, что Франция не стремится воевать с "народом России". Впрочем, отмечает он, есть необходимость безопасности в Украине, ведь без этого не может быть безопасности для Европы.

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