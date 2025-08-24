Мир или Донбасс: какой выбор поставили перед Украиной – NYT

Вооруженные силы Украины / © Associated Press

На последних переговорах в Вашингтоне президент США Дональд Трамп напомнил о карте Украины, где Донбасс был отмечен красным как оккупированная территория. Для него это был сигнал: без мирного соглашения Киев рискует потерять больше.

Об этом сообщает издание The New York Times.

Для президента Украины Владимира Зеленского ситуация обстоит совсем иначе. На встрече он рассказал, что его дед воевал за освобождение городов Донбасса во Второй мировой войне, и уступить эту землю значит сдаться.

"Это болезненная страница нашей истории, и все не так просто, как кажется", - подчеркнул он по возвращении в Киев.

Сегодня именно Донбасс является ключевым в любых договоренностях. Россия требует от Украины отказаться от всего региона, включая территории, которые остаются под контролем Киева — городами Краматорск, Славянск и другими, где проживают сотни тысяч украинцев.

Путин годами использовал Донбасс как инструмент давления, а ныне, на фоне войны, хочет превратить его в рычаг для политического ослабления Зеленского, отмечают эксперты. В то же время, социология показывает: большинство украинцев категорически против уступок. Конституция также запрещает передачу территориям.

Для Киева дилемма очевидна: либо согласиться на условия, отвергаемые обществом, либо рискнуть обострением отношений с США. Некоторые дипломаты предполагают, что Украина могла бы рассмотреть вариант уступки только в обмен на реальные гарантии безопасности от Запада с участием американских и европейских сил.

Впрочем, пока Владимир Зеленский избегает прямого ответа. Он подчеркивает: говорить о территории он готов только непосредственно с Владимиром Путиным, от встречи отказывающимся.

Ранее издание The Times писало, что Кремль, похоже, заинтересован в том, чтобы попытаться заключить соглашение по Украине, которая устраивает его. Однако проблема в том, что российский диктатор так же готов продолжать войну.