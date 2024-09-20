Италия поддерживает участие России и Китая в Саммите мира.

Представители агрессорки России и Китая приняли участие в новом Глобальном саммите мира. Впрочем, диалог должен быть о мире, а не о капитуляции.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает телеканал RAI.

Политик подчеркнул, что выступает за мирную конференцию. В свою очередь, РФ может в ней участвовать при одном условии – если намерена говорить о мире, а не выдвигать ультиматумы.

"Я считаю, что Россия должна присутствовать на этой конференции не с решением, в смысле капитуляции и поражения Украины, потому что иначе это не было бы мирным соглашением", заявил Таяни.

По его словам, важно, чтобы мир был достигнут на справедливых для Украины условиях.

Как сообщалось , "фюрер" Владимир Путин пригрозил Западу войной из-за возможного разрешения Украине бить по РФ дальнобойным западным оружием. Впрочем, эти угрозы не смогут как-то повлиять на решения союзников.

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