Мир или капитуляция Украины: как Кремль шантажирует переговорами и намекает на продолжение войны любой ценой

Кремль выдвинул ультиматум и снова отказывается от компромиссов.

Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль и путинские чиновники продолжают ставить условия, чтобы отклонить любое мирное соглашение для прекращения войны в Украине , которое не удовлетворяет всем максималистским требованиям агрессорки Российской Федерации.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики проанализировали заявления, звучавшие от российских чиновников. В частности, накануне ряд кремлевских месседжей озвучил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. В частности, по его словам, «не может быть никакого речи о каких-либо уступках ключевых аспектов» от РФ, ведь Москва «готова достичь своих заявленных целей» на переговорах. Более того, подчеркнул он, Россия продолжит свою войну в Украине, если в переговорах будут «любые неудачи».

Таким образом, Рябков повторил давние требования Кремля и отметил, что их позиция не изменилась. Он также сослался на якобы «взаимопонимание», которое США и РФ достигли на саммите на Аляске в августе 2025-го.

"ISW продолжает оценивать, что Кремль пытается использовать отсутствие ясности по поводу саммита на Аляске, чтобы скрыть постоянное нежелание Кремля идти на компромисс и его обязательства достичь не что иное, как полную победу в Украине", - отмечают американские специалисты.

Также, добавляют в отчете, представитель "фюрера" Дмитрий Песков заявил, мол, «слишком рано говорить», отвечая на вопрос, в котором утверждалось, что Украина и Россия никогда не были так близки к заключению мирного соглашения.

Такой ответ представителя Кремля, добавляют в ISW, еще одно свидетельство того, что Российская Федерация дистанцируется от мирного предложения, вероятно, потому, что Москва намерена его отклонить.

Вместе с тем, администрация Путина обеспокоена, что Соединенные Штаты правильно интерпретируют Россию как нежелание участвовать в содержательных переговорах и принимать любое мирное соглашение, которое ставит под угрозу его способность достигать своих максималистских требований.

Отмечается, что Россия не участвовала в содержательных переговорах с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022-го и продолжает отвергать условия, идущие на компромисс по любым ее максималистским требованиям.

"Кремлевские чиновники продолжают уклоняться от обвинений в готовности России к переговорам разными способами, в частности, перекладывая вину за отсутствие содержательных переговоров на Украину и Европу", - констатируют в ISW.

Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил о "положительных" моментах "мирного плана" Соединенных Штатов Америки, который РФ получила по "неофициальным каналам". Вроде Москва имеет "несколько вариантов" соглашения, в которых "можно даже запутаться". Впрочем, как и откуда – он не уточнил.

Впрочем, Кремль вряд ли согласует новый мирный план , считают аналитики Sky News. Обновленное соглашение отменяет основные уступки первоначального плана, которые они хотели россияне, но которые также пересекают все эти "красные линии" Украины.

