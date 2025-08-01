ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
62
Время на прочтение
1 мин

Мир имеет необходимую силу, чтобы остановить Путина: Украина созывает Совбез ООН из-за обстрелов Киева

Украина созывает срочное заседание Совета Безопасности ООН 1 августа из-за новой эскалации российского террора.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Совбез ООН

Совбез ООН / © Associated Press

Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится 1 августа.

"Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир обладает необходимой силой, чтобы остановить его - единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня. Заседание Совета Безопасности ООН станет платформой для четкого выражения таких твердых позиций", - идет.

Напомним, ранее высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН заявил, что Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире и президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie