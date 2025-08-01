Мир имеет необходимую силу, чтобы остановить Путина: Украина созывает Совбез ООН из-за обстрелов Киева

Совбез ООН / © Associated Press

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Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН в ответ на очередную эскалацию террора Россией, которая привела к гибели людей и разрушениям в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по пункту повестки дня "Поддержка мира и безопасности Украины" состоится 1 августа.

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"Путин отвергает мирные усилия и хочет продолжить свою войну. И мир обладает необходимой силой, чтобы остановить его - единственным давлением и принципиальной позицией в пользу полного, немедленного и безусловного прекращения огня. Заседание Совета Безопасности ООН станет платформой для четкого выражения таких твердых позиций", - идет.

Напомним, ранее высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН заявил, что Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире и президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа.