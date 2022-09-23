Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть, что предложить — Зеленский

Президент подчеркнул, что Украина никогда не провоцировала никаких кризисов на продовольственном рынке.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в специальном заседании по продовольственной безопасности. Это одна из ключевых тем в ООН в этом году – именно российская агрессия сделала ее столь актуальной.

Об этом Зеленский сообщил в вечернем видеообращении 23 сентября.

"Мир ищет средства для защиты людей от голода и ценового кризиса, и Украине есть что предложить. Мы постоянно увеличиваем экспорт продовольствия, мы помогаем Продовольственной программе ООН, отправляем зерно как гуманитарную помощь странам, нуждающимся в Эфиопии, Сомали. И никогда, никогда Украина не провоцировала никакие кризисы на продовольственном рынке. Мир все это ценит", — отметил он.

Президент подчеркнул, что благодаря порядочности Украины и конструктивному желанию нашего государства помогать другим имеем незаурядный результат: российская пропаганда теряет влияние даже там в мире, где нам только предстоит обеспечить прочные информационные позиции, в частности в странах Глобального юга. "Это Латинская Америка, Африка, Южная Азия", – уточнил он.

Напомним, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, РФ играет с миром в голодные игры и пытается переложить вину на Украину за нехватку продовольствия. В свою очередь, Украина работает над международной операцией под эгидой Организации объединенных наций с флотами партнеров для создания безопасных торговых путей украинского экспорта продуктов.

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