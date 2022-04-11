Мир консолидировался в иске к Международному уголовному суду против России

Украина судилась в Международном суде ООН, где будет рассматриваться ответственность России.
ЦПИ при СНБО Украины отмечает, что мир консолидировался в иске в Международный уголовный суд (МКС) против России.
Об этом Центр противодействия дезинформации при СНБО напомнил в Telegram-канале.
После совершенных оккупантами преступлений в Буче Великобритания заявила, что вместе с другими странами собирает доказательства для МКС.
Франция и ЕС оказывают финансовую и техническую помощь для документирования расследования преступлений РФ в Украине.
По состоянию на 11 марта 41 страна судилась с МКС по поводу преступлений, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность президента РФ Владимира Путина и других российских чиновников.
Также Украина судилась в Международном суде ООН, где будет рассматриваться ответственность государства Россия. 16.03 Международный суд ООН приказал РФ остановить войну против Украины. Но Москва отвергла обвинения и отказалась останавливать спецоперацию на территории государства.
Юристы предупреждают: расследование в суде может занять от 1 до 3 лет. Исходя из количества стран, заинтересованных в вынесении приговора РФ, вероятно, МКС и Международный суд ООН не будут затягивать процесс.
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