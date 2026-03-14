Мир любой ценой?: премьер Бельгии оскандалился с заявлением о "соглашении" с Путиным

Барт Де Вевер / © Associated Press

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер убежден, что Евросоюз пока не способен заставить Россию отступить военным или экономическим путем. Он призвал предоставить ЕС мандат на прямые переговоры с Кремлем.

Об этом пишет L’Echo.

Бельгийский премьер считает, что без полной поддержки США Европа не сможет экономически задушить Россию или эффективно вооружить Украину для победы. По его мнению, нынешняя политика Вашингтона неоднозначна.

«Поскольку мы не можем угрожать Путину, посылая оружие Украине, и не можем экономически задушить его без поддержки Соединенных Штатов, остается только один метод: заключить соглашение», — заявил Вевер.

Премьер Бельгии также добавил, что Вашингтон иногда кажется «ближе к Путину, чем к Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому — ред.)», и предупредил: если ЕС не будет иметь собственного мандата на переговоры, США навязают соглашение, которое будет «плохим для Европы».

Позиция Де Вевера противоречит позиции руководства ЕС

Заявления Вевера резко контрастируют с позицией руководства ЕС. В частности, представитель ЕС по вопросам высокой дипломатии Кая Каллас отмечает, что Европа должна сначала выработать общие «максималистские требования» к РФ, включая сокращение российских вооруженных сил, прежде чем начинать какие-либо диалоги.

Канцлер Германии Фридрих Мерц также предупредил, что способ завершения этой войны будет иметь длительное влияние на роль Европы в мире, подчеркнув, что Россия действительно «не побеждает», несмотря на заявления ее пропаганды.

Неоднозначная репутация Барта Де Вевера

Барт Де Вевер известен своей скептической позицией по поводу жестких ограничений против Москвы. Ранее он уже блокировал инициативы по конфискации замороженных активов Российской Федерации.

Кроме того, в медиа неоднократно появлялась информация о возможных бизнес-связях политика с российскими структурами, что добавляет его призывам к «миру из РФ» дополнительному политическому подтексту.

Напомним, в январе 2025 года Барт де Вевер сделал скандальное заявление о том, что Россия никогда не проиграет войну. Даже не желательно, чтобы страна с ядерным оружием проиграла войну и стала полностью нестабильной.