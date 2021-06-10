"Мир меняется": Байден заявил, что ни одна страна не способна решать в одиночку нынешние глобальные проблемы

США не будут в таком будущем пытаться навязывать свою волю другим нациям.

Ни одно государство не способно решать в одиночку нынешние международные проблемы.

Об этом заявил президент США Джо Байден, — пишет ТАСС.

Глава администрации США напомнил, что прилетел в Европу, чтобы принять участие в ряде встреч на высшем уровне.

"Эта дипломатия имеет ключевое значение, поскольку ни одна отдельно взятая страна в одиночку не в состоянии преодолеть вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Мир меняется", — заявил Байден.

С его точки зрения, текущее международное положение кардинально отличается даже от того, которое наблюдалось "10 лет назад". "Мы должны строить общее будущее, к которому стремимся", — отметил глава Белого дома.

Он утверждал, что США не будут в таком будущем пытаться навязывать свою волю другим нациям. "Будущее, в котором страны свободны от принуждения или доминирования со стороны более могущественных государств", — сказал Байден. По его словам, такое будущее предполагает, что международные морское, воздушное и космическое пространство будут оставаться "свободными и доступными на благо всех".

Также читайте В США пообещали, что Байден на встрече с Путиным будет прямолинеен

Президент подчеркнул, что для преодоления нынешней пандемии и нейтрализации будущих "биологических угроз", решения проблемы глобального изменения климата потребуются международное сотрудничество, "скоординированные многосторонние действия".

"Мы все должны взять обязательства предпринять амбициозные действия, касающиеся климата, если хотим предотвратить наихудшие последствия его изменения", — убежден американский лидер. По его прогнозу, бездействие в этой области приведет к "существенному перемещению населения" планеты, "битвам за землю", к тому, что миллионы человек будут вынуждены покинуть свои родные края, так как те окажутся ниже уровня моря.

Ранее сообщалось, что Байден рассекретил, что скажет Путину во время встречи.

Новости мира: американская разведка выяснит происхождение коронавируса по поручению Байдена

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку