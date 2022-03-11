"Мир между братьями": Зеленский поблагодарил поляков за поддержку и обратился к белорусам

Зеленский подчеркнул, что между поляками и украинцами сейчас царит понимание и призывал к миру и белорусам.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил поляков за поддержку и подчеркнул, что он с первого дня войны не сомневался в поддержке Польши. Также он обратился к белорусам с призывом к миру.

Об этом глава государства сказал во время своего видеообращения к президенту Польши и другим ее политикам 11 марта.

"Утром 24 февраля я не сомневался, кто это точно будет. Кто мне и скажет: "Брат, твой народ не останется с врагом один на один". Так и случилось. И я благодарен за это. Польские братья и сестры с нами. И это естественно... Просто уже за один тот день – первый день войны стало ясно и мне, и всем украинцам, и я уверен – всем полякам... Стало ясно, что между нами, между нашими народами нет границ.. Любых исторических. Любых личных", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что между поляками и украинцами сейчас царит понимание и призывал к миру и белорусам.

"За 16 дней этой войны украинская гордость и польская честь, украинская смелость в боях и польская искренность в помощи нам. Позволяют мне сказать сейчас важные слова. Слова о том, что между нашими народами царит настоящий мир. Мир между родными. Мир между братьями. И сейчас я очень хочу, чтобы эти слова услышали наши общие соседи. Белорусы. Мир между родными. Мир между братьями. Мы должны к этому прийти и с ними! Мы придем обязательно!", — сказал президент.

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