Мир на грани Третьей мировой, но Китай и Россия на "паузе": что они задумали

Владимир Путин и Си Цзиньпин / © ТСН.ua

Реклама

Мир оказался на пороге Третьей мировой войны из-за прямого столкновения США и Израиля с одной стороны и Ирана с другой. Эксперты проанализировали, почему Россия и Китай не вмешиваются, и что на самом деле выжидают президенты Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Об этом говорится в статье Express.

Война в Иране может стать катализатором Третьей мировой

Появились предостережения, что война США и Израиля против Ирана может стать «окончательным катализатором Третьей мировой войны», хотя некоторые эксперты все же считают, что шанс избежать худшего сценария сохраняется.

Реклама

Британский военный Ричард Ширрефф, ранее занимавший должность заместителя верховного главнокомандующего объединенных сил НАТО, вызвал значительный резонанс, заявив, что «не может припомнить более опасного момента в геополитике за всю свою жизнь» и что эта кампания «уже вышла из-под контроля».

После начала наступательной операции США и Израиля против Ирана появились опасения, что ряд самых непредсказуемых мировых лидеров — Путин, Си и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын — внимательно следят за развитием событий. Аналитики предполагают, что они могут использовать ситуацию для продвижения собственных интересов в Европе, Южной Корее или вокруг Тайваня, что способно расширить конфликт до глобального масштаба.

Война на Ближнем Востоке — когда завершится и какая ситуация сейчас

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, заявляет, что победа на Ближнем Востоке уже практически достигнута и что война завершится «вскоре». Однако боевые действия уже вышли за пределы Ирана: Тегеран нанес удары по нескольким странам, в частности Объединенным Арабским Эмиратам, Катару и Бахрейну.

Экономические последствия также быстро ощутились на мировых рынках после того, как Иран перекрыл Ормузский пролив — стратегический морской коридор шириной около 31 мили, который считается одним из ключевых торговых маршрутов в мире. В прошлом году через него ежедневно транспортировали примерно 20 млн баррелей нефти, однако Иран пообещал «поджечь» любое судно, которое попытается пройти по этому маршруту.

Реклама

Корпус стражей исламской революции пригрозил атаковать «все военные базы и интересы преступной Америки и фальшивого сионистского режима на суше, на море и в воздухе по всему региону».

Специалист по международным отношениям профессор Энтони Глис отмечает, что, несмотря на сложную ситуацию, определенный оптимизм все же возможен.

«Для танго нужны двое, и война против Ирана будет „завершена“, когда аятоллы и их революционные гвардейцы решат остановиться. Пока никаких признаков этого нет. Их главное оружие — нефть — до сих пор эффективно используется, причиняя большую боль всему западному миру», — сказал профессор.

«Конечно, поскольку Трамп объявлял так много разных целей войны, никто, включая самого Трампа, не имеет представления, как будет выглядеть «победа». Однако если у него остался хоть какой-то здравый смысл — в чем я сомневаюсь — он объявит победу скорее, чем позже. Он вполне имеет власть это сделать. Аятоллы очевидно никуда в ближайшее время не денутся», — считает Глис.

Реклама

Китай и Россия не вмешиваются в войну в Иране — какая причина

Эксперты по безопасности также отмечают, что существуют определенные предпосылки для деэскалации. Несмотря на союзнические отношения с Ираном, ни Китай, ни Россия не демонстрируют намерений вступать в прямое военное противостояние с США.

Трамп сообщил, что у него был «очень хороший телефонный разговор» с Путиным, который ожидает помощи американского президента в достижении выгодных договоренностей по войне в Украине. В свою очередь Китай, по данным аналитиков, сосредоточен на урегулировании затянувшегося торгового конфликта с США и прежде всего обеспокоен стабильностью поставок нефти.

«В конце концов Пекин не считает смену режима в Иране худшим сценарием. Китай готов работать с любым руководством, которое появится после ударов, если оно обеспечит потоки нефти и предоставит приоритет общим экономическим интересам», — написала аналитик по вопросам внешней политики Юнь Сун в журнале Foreign Affairs.

«Только если эти интересы окажутся под угрозой или если затяжная война на истощение нарушит поставки нефти через Ормузский пролив, Пекин будет вынужден пересмотреть свою позицию относительно пребывания в стороне и ответить более решительно. Пекин также вряд ли попытается спасать иранский режим из-за отношений Китая с Соединенными Штатами. Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин должны встретиться в конце марта — эта встреча может открыть возможность большой сделки между США и Китаем, что приведет к настоящему потеплению после восьми травматических лет соперничества больших держав. Пекин не хочет, чтобы война на Ближнем Востоке сорвала его попытки работать с Трампом», — объяснила аналитик.

Реклама

В то же время Россия может получить экономическую выгоду от сокращения мировых поставок нефти, увеличивая продажи топлива Китаю и Индии. Хотя Иран остается одним из ее ключевых союзников в регионе, эксперты считают, что для Москвы приоритетом могут стать дополнительные доходы для финансирования собственной войны.

«Трамп, смертельно обеспокоенный влиянием нефтяной войны на избирателей MAGA в США, позволит Путину снова экспортировать нефть. Это отличная новость для злого диктатора в Кремле», — отметил Глис.

«Когда фактически заблокирована пятая часть мировых поставок нефти и примерно четверть морской торговли, это огромный плюс для России. Часть российской нефти, которая стояла на танкерах, теперь точно найдет покупателей», — заявил изданию The Guardian старший научный сотрудник «Центра Карнеги Россия Евразия» Сергей Вакуленко.

Эту оценку поддержал и российский пропагандист Владимир Соловьев, заявивший в эфире: «Для нашего бюджета атака на Иран — большой плюс. Если Трамп ударит по иранским нефтяным месторождениям, то, как бы это ни звучало, мы станем одной из немногих оставшихся стран, которые добывают нефть».

Реклама

Война в Иране расширяется — последние новости

Заметим, ФБР предупредило о подготовке Ирана к атаке дронами-камикадзе по Калифорнии с неизвестного судна у американского побережья. Хотя точные цели и время пока неизвестны, разведка обеспокоена возможностью запуска аппаратов как с моря, так и с суши на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Кроме иранской угрозы, спецслужбы США опасаются использования дронов мексиканскими картелями против правоохранителей на границе.

Утром 12 марта страны Персидского залива отразили масштабную атаку иранских ракет и беспилотников, направленную на нефтяную инфраструктуру и танкеры. В территориальных водах Ирака дроны поразили два судна. Саудовская Аравия отчиталась об уничтожении более 20 БпЛА над своими нефтяными месторождениями, тогда как в Бахрейне из-за ударов по топливным резервуарам в провинции Мухаррак жителей призвали не выходить из дома. Системы ПВО также активно работали в ОАЭ, где в Дубае обломки дрона вызвали локальный пожар возле Creek Harbour, и в Кувейте, который подтвердил перехват вражеских целей в своем воздушном пространстве.