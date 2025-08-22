Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на Аляске / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп считает, что Украине для прекращения войны придется согласиться на соглашение, заключенное преимущественно на условиях России.

Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

По словам знакомых с образом мышления Трампа собеседников издания, американский президент по-прежнему не склонен оказывать давление на Путина. Вместо этого он убежден, что имеет больше рычагов влияния на Украину и европейских союзников.

Реклама

«Он давно считает, что Россия имеет преимущество в самой войне и ее нужно уговорить к мирным переговорам», — сказал один бывший чиновник администрации.

По мнению Трампа, Украина в значительной степени зависит от США в поставках оружия и разведки, поэтому существует «больше точек давления, чтобы заставить ее согласиться на сделку», отмечает источник.

Ранее сообщалось, что Путин во время встречи с Трампом на Аляске продолжал настаивать на полной оккупации Луганской и Донецкой областей, часть которых все еще контролирует Украина. Взамен Москва готова остановить боевые действия на нынешней линии фронта на Запорожье и Херсонщине.

В рамках возможного соглашения Россия также готова вернуть Украине районы Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей, которые оккупированы ВС РФ, отмечали источники.

Реклама

По их словам, Путин по-прежнему требует запрета на вступление Украины в НАТО, а также хочет получить юридические гарантии нерасширения альянса на восток, нейтралитета Украины и заявляет о необходимости ограничить численность ВСУ, запретив развертывание на ее территории миротворцев из стран Запада.

Напомним, в своем интервью после саммита с Путиным на Аляске 15 августа президент США Дональд Трамп призвал Зеленского заключить соглашение с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

Уже через неделю, 22 августа, Трамп заявил, что не хотел бы присутствовать на первой встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, отметив, что президенты Украины и России «не очень хорошо между собой ладят».