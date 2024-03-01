Мир на условиях России: в WSJ узнали, что Путин предлагал Украине для завершения войны в 2022 году

Согласно проекту мирного соглашения, составленного российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года, РФ требовала ограничить численность ВСУ, оставить Крым под своей властью и запретить Украине вступление в НАТО.

Президент России Владимир Путин публично намекнул, что будет открыт для переговоров о прекращении войны в Украине на условиях Москвы. Контуры желаемого Россией соглашения можно заметить в проекте мирного договора, разработанного российскими и украинскими участниками переговоров в апреле 2022 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Датированный 15 апреля 2022 года документ свидетельствует, что участники переговоров со стороны Украины и РФ пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках". Планировалось лишить государство возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада, а также оставить оккупированный Крым под фактическим российским контролем.

Проект мирного соглашения Украины с РФ 2022 года

В проекте мирного соглашения 2022 года было предусмотрено следующее:

Украине разрешено стремиться к членству в ЕС, но запрещено присоединяться к военным альянсам, таким как НАТО;

запрет на передачу Украине иностранного оружия, "в частности, ракетного оружия любого типа, вооруженных сил и формирований";

ВСУ должны быть сокращены до определенного размера. В то же время, РФ стремилась ограничить все – от количества войск и танков до максимальной дальности поражения украинских ракет. Так, в Кремле хотели, чтобы численность украинской армии была ограничена 85 тыс. военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. А Украина на переговорах требовала 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1900 артустановок. Россия требовала ограничения на дальность полета украинских ракет в 40 км.

В то же время, РФ стремилась ограничить все – от количества войск и танков до максимальной дальности поражения украинских ракет. Так, в Кремле хотели, чтобы численность украинской армии была ограничена 85 тыс. военнослужащих, 342 танками и 519 артиллерийскими орудиями. А Украина на переговорах требовала 250 тыс. военнослужащих, 800 танков и 1900 артустановок. Россия требовала ограничения на дальность полета украинских ракет в 40 км. Крымский полуостров должен остаться под российской оккупацией и не считался бы нейтральным.

и не считался бы нейтральным. РФ настаивала, чтобы русский язык функционировал наравне с украинским в органах власти и судах. Согласно проекту документа, это пункт, на который Украина не согласилась.

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В проект не было внесено будущее восточных регионов Украины, оккупированных врагом в 2014 году. Предполагалось, что это будут обсуждаться в ходе личных переговоров Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Гарантии безопасности для Украины – условия в проекте соглашения

Издание также информирует, что мирное соглашение должно было быть гарантировано иностранными государствами. В частности, в перечне таких стран в документе указаны США, Великобритания, Китай, Франция и Россия. На эти государства возлагалась обязанность защищать нейтралитет Украины в случае нарушения договора. Однако пока договор будет действующим, страны-гаранты должны были "прекратить международные договоры и соглашения, несовместимые с постоянным нейтралитетом Украины", включая любые обещания двусторонней военной помощи. Отмечается, что международные гарантии безопасности не должны распространяться на Крым и Севастополь.

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Нерешенным был вопрос, что будет в случае нападения на Украину

В WSJ отметили, что в проекты мирного соглашения оставались нерешенными другие вопросы, в частности, что произойдет, если Украина подвергнется нападению.

"Россия хотела, чтобы все государства-гаранты договорились об ответе, а это означало, что унифицированный ответ был бы маловероятным, если бы Россия сама была агрессором. В случае нападения на Украину украинские участники переговоров хотели, чтобы ее воздушное пространство было закрыто, что требовало бы от государств-гарантов обеспечения бесполетной зоны и предоставления оружия со стороны гарантов, что не было одобренно Россией", – говорится в публикации.

Кроме того, Россия хотела добавить Беларусь как гаранта, а Украина – Турцию.

Украинская делегация выделила курсивом текст, свидетельствующий об отказе обсуждать российский пункт о требовании от Киева снять претензии на то, чтобы он попал под юрисдикцию преследующего военные преступления Международного уголовного суда. Украинские участники переговоров также не ратифицировали пункт об отмене всех взаимных санкций.

"Документ демонстрирует, на какие глубокие уступки готовы были пойти участники переговоров с украинской стороны, когда Киев оказался в затруднительном положении в первые недели войны. Он также служит напоминанием о компромиссах, на которые Россия может попытаться заставить Украину пойти, если западная военная поддержка иссякнет, а Россия получит значительные территориальные достижения", – резюмировали авторы статьи.

Напомним, в декабре 2023 года советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что время переговоров с россиянами весной 2022 года в потенциальном проекте мирного соглашения даже не было возможного варианта обменять какие-то уступки со стороны Украины на прекращение войны и полный вывод вражеских войск.

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