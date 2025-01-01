"Мир нам не подарят": Зеленский высказался об окончании войны

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что наше государство заслужило жить в мире.

Об этом он заявил в новогоднем обращении к нации.

"Пусть 2025 год станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То, чего хотел бы каждый из нас", — сказал он.

"За каждым из нас – Украина-мать». И она заслужила жить в мире. Я нам всем этого желаю. И как Президент Украины, и как гражданин я буду в следующем году делать для этого все. Зная, что буду не один. Знаю, что бок о бок вы – миллионы украинцев.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: " ПЕРЕГОВОРЫ О КОНЕЦ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ: что будет с оккупированными территориями? "

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