"Мир не будет выгоден никому": чего военные ждут от переговоров с Россией

Дипломатия без успехов на фронте невозможна

Командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем Ахиллес, Герой Украины Юрий Федоренко заявил, что переговоры не могут существовать отдельно от ситуации на поле боя и никогда не заменят собой боевые действия. По его мнению, дипломатический процесс напрямую зависит от того, способны ли армии достичь желаемого результата силой оружия.

О своем видении завершения войны и условиях для диалога военный рассказал в эфире «24 Канала».

Когда договоренности перестают быть иллюзией

Юрий Федоренко убежден, что подписание мирных соглашений станет лишь фиксацией границ возможного на конкретном этапе войны, а не актом доброй воли. По его словам, такие договоренности никогда не будут полностью выгодны ни одной из сторон, ведь они будут означать, что никто не смог получить желаемое исключительно военным путем.

Военный отмечает, что переговоры имеют смысл только как завершающий этап противостояния. Пока одна из сторон верит в возможность силового разрешения конфликта, какие-либо политические заявления остаются лишь словами, поэтому Украина вынуждена работать над дипломатическим треком параллельно с активными боевыми действиями.

Уникальный опыт как валюта безопасности

Командир предостерег от чрезмерных надежд исключительно на иностранные контингенты, ведь союзные войска зависят от политической воли своих правительств. Настоящей гарантией безопасности он называет развитие собственного ВПК, стабильное финансирование ВСУ и использование колоссального боевого опыта, которого нет ни у какой другой армии цивилизованного мира.

"Это знания, которые стоят миллионы долларов и должны быть обменены на то, чтобы в нашем государстве было безопасно", - отметил Федоренко.

Победа куется не за столом

Переговорная позиция Украины формируется ежедневно в окопах, а не высоких кабинетах. Федоренко подчеркнул, что ключевой задачей Сил обороны является системное истощение врага: уничтожение большего количества окупантов, чем Россия успевает мобилизовать, и удары по стратегическим объектам в глубоком тылу.

Только комплексная работа по уничтожению логистики и экономического потенциала агрессора позволит Киеву говорить на предстоящих переговорах с позиции силы. Если враг не будет чувствовать угрозу своему существованию, любой диалог превратится в принуждение к капитуляции, что недопустимо для Украины.

Напомним, продолжавшиеся в ОАЭ переговоры не принесли ожидаемого прорыва . Москва не собирается уступать, а только придумывает новые претензии.