Мир не хотел видеть оккупацию Крыма, войну против Грузии, отчуждение от Молдовы региона – Зеленский

Если бы хоть раз тирания получила ответ на развязанную ею войну, она бы прекратила существовать, подчеркнул президент.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с критикой на заседании Совбеза ООН в адрес мира, который "смотрел и не хотел видеть оккупацию Крыма".

Об этом глава государства сказал во время выступления 5 апреля.

"Если бы хоть раз тирания получила ответ на развязанную ею войну, она перестала бы существовать. А после нее был бы гарантированный, честный мир. И мир точно изменился бы. И тогда, возможно, не было бы войны у нас, войны в моей стране, против нашего народа, украинского народа, против людей", – заявил Зеленский.

"Но мир смотрел и не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни еще раньше – войны против Грузии, ни еще раньше – отчуждение от Молдовы целого Приднестровского региона. И на то, как Россия готовит почву еще и других конфликтов и войн вблизи своих границ", – подчеркнул президент.

"Как это остановить? Немедленно привлекать российских военных и отдавших приказы к ответственности за военные преступления на территории Украины", — добавил он.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что в течение 15 лет, которые хотят выделить на решение вопроса Крыма, Украина и Россия будут искать соответствующее решение дипломатическим путем.

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