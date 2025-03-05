"Мир не может быть капитуляцией Украины" – резкое заявление Макрона

По мнению Макрона, "мир не может быть заключен любой ценой и под диктатом России".

Франция будем продолжать помогать Украине для того, чтобы наше государство находилось "в сильной позиции в ходе переговоров с РФ".

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в телеобращении.

"Для того чтобы украинцы смогли достичь мира на своих условиях. Это важно и для них, и для нас", — подчеркнул лидер Франции.

По мнению Макрона, "мир не может быть заключен любой ценой и под диктатом России".

Также читайте Зеленский сделал заявление о переговорах с США и анонсировал первые результаты

"Мир не может быть капитуляцией Украины. Мир не может быть крахом Украины. Это также не может превратиться в прекращение огня, которое было бы слишком хрупким", – отметил он.

Тогда глава Франции напомнил, что РФ действительно вторглась в Украину не в 2022 году, а в 2014 году. Он призвал не забывать о провале Минских соглашений.

"Мы не можем забывать, что Россия начала вторжение в Украину в 2014 году и что мы тогда договорились о прекращении огня в Минске. И та же Россия не соблюдала это перемирие и нарушила эти соглашения. И мы не можем теперь верить России на слово", – говорит Макрон.

По его мнению, мир в Украине не смогли сохранить из-за отсутствия жестких гарантий безопасности.

"Украина имеет право на мир и безопасность для себя, это наш интерес и интерес безопасности европейского континента. Это то, над чем мы работаем с нашими британскими, немецкими и несколькими другими европейскими друзьями", — подытожил президент Франции.

Напомним, после саммита в Лондоне Эммануэль Макрон предложил месячное перемирие в Украине "в воздухе, море и энергетической инфраструктуре".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.