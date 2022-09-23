"Мир не только говорит об Украине": Зеленский отчитался о ряде важных встреч за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский отчитался о важных встречах и форматах общения, которые провел он сам, премьер Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская.

Глава государства отметил наиболее содержательное и позитивное участие Украины в Генассамблее ООН за все годы независимости.

Об этом он сказал в видеообращении 23 сентября.

"На этой неделе я принял участие в нескольких важных форматах общения с инвесторами. Саммит под эгидой Forbes — собрание крупнейших бизнесменов мира, занимающихся благотворительностью. Видеоконференция с представителями BlackRock и Goldman Sachs — весомых мировых игроков. Глобальная инициатива Клинтонов. Каждое такое мероприятие придает Украине внимание, добавляет конкретные проекты и выгоды нашему государству, усиливает нашу устойчивость, приближает нашу победу", – пояснил Зеленский.

Он также прокомментировал встречу первой леди Украины Елены Зеленской с премьером Великобритании Лиз Трасс в Нью-Йорке, назвав ее очень предметной. Кроме того, супруга президента встретилась с первой леди Франции Брижит Макрон, а также вместе с премьером Денисом Шмыгалем встретилась с генсеком ООН Антониу Гутерришем. В общей сложности Зеленская провела почти 20 встреч.

"По приглашению Шарля Мишеля Елена приняла участие в форуме "Женщины в конфликтах", который состоялся на платформе Генассамблеи. Представила специальный благотворительный фонд – Фонд Елены Зеленской, чтобы аккумулировать еще больше поддержки для украинцев, именно для гуманитарного направления – прежде всего образования, медицины, восстановления разрушенного российскими ударами. Создаем всю необходимую институциональную основу, чтобы каждый в мире мог помогать нам так, как это максимально эффективно, быстро и надежно", – сообщил президент.

Он также сообщил, что Шмыгаль провел десятки встреч высокого уровня.

"Акценты понятны. Ситуация на Запорожской АЭС. Расширение оборонной, финансовой и санкционной поддержки. Поддержка в подготовке нашей страны к зиме, поддержка в восстановлении. Во время каждой встречи был упор на то, что российский террор должен получить четкий глобальный ответ — военный, экономический и юридический, в том числе признание России государством-спонсором терроризма", – раскрыл детали глава государства.

Также состоялись встречи Шмыгаля с руководителями МВФ, Всемирного банка, другими финансовыми и инвестиционными мейджорами мира.

Зеленский сообщил, что Украина представила в Нью-Йорке собственные предложения по гарантиям безопасности для себя, для Европы и мира – проект, наработанный группой Ермака-Расмуссена.

Президент также отметил переговоры с премьер-министром Японии – государством, которое вскоре будет председательствовать в "Группе семи" и в Совете Безопасности ООН: "Обсудили наши приоритеты. Состоялись переговоры с премьер-министром Ирака – это новый партнер для Украины, важный партнер".

В то же время Кулеба провел более 30 встреч, большинство из которых – с представителями стран, не являющихся традиционными партнерами Украины. Речь идет об укреплении позиций в отношениях с Африкой, Азией, Латинской Америкой.

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"Наверное, это наиболее содержательное и позитивное участие Украины в Генассамблее ООН за все годы нашей независимости. Мир не только говорит об Украине, но и осознал, что, помогая Украине, помогает решать и насущные глобальные проблемы и кризисы. Мы предлагаем путь, чтобы сделать мир более стабильным и безопасным. Это услышано миром", – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что очень важное мироприятие состоялось 23 сентября в Изюме на Харьковщине. Там представители почти 20 дипломатических миссий – государств Балтии и востока Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – увидели, что оставили после себя российские оккупанты.

"Разбитые дома, застенки, массовые захоронения... Мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях", – заверил президент.

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Напомним, накануне Кулеба выступил в Совбезе ООН и заявил – недостаточно того, чтобы Украина хотела мира. Нужно, чтобы Россия дала приоритет дипломатии, а не войне, чтобы у мира был шанс.

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