"Мир не в оккупации и рабстве": Эпифаний призвал украинцев не паниковать и в случае нападения "быть готовыми дать отпор" России

"Мир не в оккупации и рабстве": Эпифаний призвал украинцев не паниковать и в случае нападения "быть готовыми дать отпор" России

Эпифаний подчеркнул, что правда – на стороне украинского народа, а там, где правда, там и победа.

В связи с угрозой возможного вторжения России предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний призвал украинцев не паниковать раньше времени, но быть готовыми в случае необходимости "дать отпор противнику".

Об этом он написал в своем Facebook.

"Во время беспокойства и угрозы развертывания полномасштабной войны со стороны России мы не должны бояться, давать страху или панике завладеть нашими сердцами. Этой угрозы не следует недооценивать, и поэтому мы, как народ, должны быть готовы дать отпор противнику, если он все же решится, нарушая законы Божии и человеческие, приумножить свои преступления, если решится от скрытой войны, которую Москва ведет против Украины уже восьмой год подряд, перейти к открытой войне", — отметил митрополит.

Эпифаний подчеркнул, что "правда – на стороне украинского народа, который борется за свой дом и свою землю, а не за чужое, за свободу, а не за порабощение". Поэтому, по его словам, там, где правда, там Божья помощь и победа.

"И хотя мы готовы к сопротивлению агрессии и будем защищать свою землю – нашей целью является не война, а мир. Мир не в оккупации и рабстве, в которых мы уже находились столетия нашей истории, но мир справедлив", — отметил он.

Предстоятель Православной Церкви Украины призвал 15 февраля, в праздник Сретения Господнe, во всех храмах вознести усиленные молитвы за государство, за победу правды и справедливый мир, за наших воинов.

Напомним, в Минобороны России объявили о начале отвода войск после учений.

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