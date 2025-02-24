"Мир не верил, что мы выстоим": Сырский о третьей годовщине полномасштабного вторжения

Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский в годовщину полномасштабного российского вторжения призвал украинцев к единству. Он поблагодарил Силы обороны и тех, кто помогает приблизить победу Украины.

Обращение по случаю третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Александр Сырский опубликовал в Telegram.

"Сегодня, 24 февраля, исполняется три года от начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Это был новый этап войны за Независимость, которую Россия развязала против нашей страны в эти же февральские дни 11 лет назад. Мир не верил, что мы выстоим, но украинский народ достойно сдерживает удары врага. Мы разгромили российскую наступательную группировку, отвергли захватчиков от Киева, освободили север Украины, Харьковщину и Херсон", — написал он.

Он также напомнил, что Силы обороны Украины вернули более 50% территории, оккупированной россиянами после 24 февраля 2022 года, осуществили ряд эффективных оборонных и наступательных операций.

"Продвижение на Востоке дается оккупантам дорогой ценой. За три года противник потерял почти 870 тысяч солдат и офицеров (из них безвозвратные потери россиян составляют около 250 тысяч человек), более 10,1 тысячи танков, 21,1 тысячи боевых бронированных машин, 23,3 тысячи артсистем", - отметил он.

Сырский поблагодарил ВСУ и партнеров, приближающих победу Украины:

"Своими умениями и стойкостью наши воины сдерживают противника, который преобладает нас числом и ресурсами. Горжусь каждым и каждым, кто защищает наше государство! Имею честь быть Главнокомандующим таких воинов в такое время".

Напомним, сегодня, 24 февраля, третья годовщина полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным Офиса генерального прокурора, в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 599 детей и более 1762 детей получили ранения разной степени тяжести. Кроме того, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, по состоянию на ноябрь прошлого года, во время полномасштабного вторжения, Российская Федерация депортировала или принудительно переместила 19 546 детей. В то же время удалось вернуть более тысячи детей.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабного вторжения России Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел павших защитников. Кроме того, в Украину с начала полномасштабного вторжения российской армии в рамках 61 обмена вернулся 4131 пленник.

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