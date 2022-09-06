Зеленский назвал главное, чего мир ждет от МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В отчете МАГАТЭ отмечается присутствие российской военной техники на территории АЭС, акцентировано давление на наших атомщиков и четкие ссылки на российскую военную оккупацию.

Миссия МАГАТЭ, побывавшая на Запорожской атомной станции, представила документальный результат своей работы. В отчете отмечается наличие российской военной техники на территории АЭС.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 6 сентября.

"Акцентировано давление на наших атомщиков. Есть четкие ссылки на российскую военную оккупацию. Это хорошо. Что касается предложения генерального директора МАГАТЭ Гроси создать зону защиты на станции, то нужно смотреть на конкретное содержание такого инструмента: что именно может быть защитой. Если содержание этого предложения заключается в демилитаризации территории АЭС, а это логично, то именно российское военное присутствие поставило Запорожскую станцию на грань военной катастрофы, то мы можем поддержать такую демилитаризованную зону защиты", — отметил Зеленский.

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Президент отметил, что в любом случае, чувствуется, что современные международные организации нуждаются в более широком мандате для своих действий.

"Я считаю, что мир не просто заслуживает, а требует того, чтобы представители МАГАТЭ заставили Россию к демилитаризации территории АЭС и возвращению полного контроля Украины. Если Россия поставила мир на грань радиационной катастрофы, значит, у мира должны быть соответствующие средства, чтобы поставить Россию в условиях, когда государство-террорист вынуждено будет прекратить террор", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что четверо представителей МАГАТЭ покинули ЗАЭС, двое остались на постоянной основе.

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