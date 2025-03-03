"Мир нужен как можно скорее": Зеленский ответил на критику Трампа

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир" и украинцы хотят этого больше всего.
На фоне новых обвинений от Дональда Трампа президент Владимир Зеленский сделал новое заявление, в котором заверил, что стремится к установлению мира как можно скорее.
Об этом глава государства написал в соцсетях.
"Мы продолжаем нашу работу с партнерами. Уже были разговоры, еще готовимся к другим шагам в ближайшее время. Очень важно, что мы пытаемся сделать нашу дипломатию действительно содержательной и направленной на окончание этой войны как можно быстрее", – пишет Зеленский.
Он подчеркнул, что Украине нужен "настоящий мир" и украинцы хотят этого больше всех, потому что война разрушает города и села, гибнут наши люди. В то же время, Зеленский снова упомянул о гарантиях безопасности.
"Нам нужно остановить войну и обеспечить безопасность. Работаем вместе с Америкой и с европейскими партнерами и очень рассчитываем на поддержку Америки на пути к миру. Мир нужен – как можно скорее", – подытожил он.
Напомним, что сегодня президент США Дональд Трамп подверг критике президента Владимира Зеленского за его слова о том, что до окончания войны с Россией еще "очень, очень далеко".
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