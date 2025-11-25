"Мир", обернувшийся хаосом: почему утечка 28-пунктного плана стала идеальным сценарием для Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

На прошлой неделе СМИ узнали о 28-пунктном "мирном" предложении США и России. Это событие свергло Вашингтон, Киев и европейские столицы в хаос, создав именно те условия, к которым давно стремился "фюрер" РФ Владимир Путин: стол переговоров резко наклонен в пользу Кремля, Украина загнана в угол, вынуждена взвешивать неприемлемые условия, а также нависла угроза потерять своего важного союзника.

Об этом говорится в статье The Guardian.

С момента второго возвращения Дональда Трампа к власти, и Путин, и Владимир Зеленский неустанно работали над тем, чтобы убедить США, мол, они не являются стороной, сопротивляющейся миру. Саммит на Аляске оставил президента США недовольным. После этого он ненадолго, казалось, более открыто выступил на стороне Киева, обвинив Россию в блокировании мира. После этого США ввели существенные санкции против российской нефти.

Но мирный план на прошлой неделе, разработанный американским чиновником Стивом Виткоффом и представителем Кремля Кириллом Дмитриевым, перевернул эту динамику. Издание отмечает – хотя точное происхождение этого плана – как и роль Трампа в нем, остается непонятным, президент США его поддерживает. Он даже снова изобразил Украину как препятствие на пути к прекращению войны.

"Между тем Москва сохраняла поразительное молчание. В течение нескольких дней МИД делал вид, что ничего не знает ни о какой мирной инициативе, прежде чем сам Путин заявил, что эти предложения "могут стать основой окончательного мирного урегулирования", - говорится в статье.

Guardian пишет, что структура переговорного процесса в США работает в пользу России. Вашингтон хочет, чтобы Киев одобрил план, прежде чем делегация США отправится в Москву для окончательного согласования условий. Кремль считает, что любой шаг Зеленского по принятию чего-то близкого к 28-пунктному проекту спровоцирует политические потрясения в Украине – результат, который Москва приветствовала бы.

"И Путин знает, что Украина не может просто отказаться от переговоров: она остается зависимой от оружия и разведывательных данных, поставляемых США, и может столкнуться с катастрофической зимой, если ее центральный союзник уйдет. Даже если бы Киев поддержал этот план, российские инсайдеры и аналитики ожидают, что Путин требует".

Исследователь Европейского совета по международным отношениям Антон Барбашин считает, что план может быть приемлем на 70%, но с остальными Путин не согласится.

"Он точно скажет: Да, давайте над этим работать - вот мои поправки", - сказал он.

В свою очередь научная сотрудница Центра Россия-Евразия Карнеги Татьяна Станова заявила, что нынешнее предложение оставляет много возможностей для интерпретации, что делает его таким документом, который Путин никогда не подпишет. По словам Становой, Путин вряд ли откажется от своей главной цели – покорения Украины, и будет настаивать на пересмотренной версии текущего плана, которая более полно отражает интересы России.

Но если дипломатия зайдет в тупик, она сказала, что Путин «не будет видеть проблемы в продолжении войны», поскольку Кремль считает, что положение Украины со временем ухудшится, особенно если Трамп выполнит угрозы прекратить военную помощь США.

The Guardian добавляет, что Соединенные Штаты и Украина разработали мирный план из 19 пунктов, что более благоприятно для Киева, но отложили наиболее политически чувствительные вопросы на потом. Впрочем, Москва почти наверняка отклонит встречное предложение, вернув процесс в исходное состояние.

Учитывая быстрое развитие событий, Путин, вероятно, отойдет на второй план, считает аналитик внешней политики Федор Лукьянов. По его словам, Москва будет поддерживать военное давление "на текущем уровне", пока Украина не примет первоначальный план из 28 пунктов, после чего Кремль будет готова перейти к детальным обсуждениям.

Напомним, на прошлой неделе у медиа появился "мирный план" президента США Дональда Трампа, состоящий из 28 пунктов. В нем говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории. Москва же обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

Вечером 21 ноября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу "мирного плана". Глава государства подчеркнул, что сейчас страна переживает один из самых трудных моментов истории. По его словам, давление на Украину самое тяжелое, и государство оказалось перед очень сложным выбором.