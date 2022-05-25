Мир оказался неготов к украинской смелости – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир оказался неготов к смелости украинцев, которые не уступают России и продолжают защищать государство.

Никто даже не начинал оценивать Украину, когда в начале войны утверждал, что государство не сможет выстоять.

Об этом глава государства сказал в видеообращении 25 мая.

"Мир оказался неготов к украинской смелости. К смелости всех наших людей, которые не уступают России и продолжают защищать наше государство", — подчеркнул Зеленский.

"Вспомните, как все начиналось 24 февраля, когда многие в мире даже не верили, что Украина сможет выстоять против полномасштабной войны. Это же было? Было. А почему это было? Не потому, что все эти сомневающиеся люди одинаково ошибались, когда оценивали потенциал нашего государства. А потому что многие из них и оценивать не начинали", – добавил президент.

Он также подчеркнул, что многим просто не хотелось брать во внимание Украину.

Напомним, 25 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пророссийские лоббисты в Европе начинают понемногу поднимать голову. Еще вчера на информационной повестке было исключительно нефтяное эмбарго и российские военные преступления. Сегодня определенными политическими устами Украине предлагается новая адженда: прекращение огня, замороженный конфликт и сдача части территорий ради мира.

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