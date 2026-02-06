Мир по-кремлевски или война: как РФ выдвигает жесткие условия и требует капитуляции Украины

Владимир Путин. / © Associated Press

Россия продолжает отклонять части первоначального предложенного Вашингтоном 28-пунктового мирного плана, а также последнего 20-точечного документа авторства США, Украины и Европы как недостаточные для удовлетворения требований Кремля по правам меньшинств в Украине.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Аналитики подчеркивают, что в интервью RT глава российского МИД Сергей Лавров утверждал, что Москва получила предложение мирного плана от США до саммита на Аляске в августе 2025 года. Этот документ якобы содержал положения о правах национальных меньшинств и религиозных свободах в послевоенной Украине, учитывавших беспокойство России. Впрочем, по его словам, «последняя версия» 20-точечного мирного плана, похоже, не содержит этого положения.

РФ повторяет старые требования

В то же время аналитики ISW отмечают, что проект 20-точечного плана, опубликованный в декабре 2025-го, призвал Украину соблюдать правила ЕС по религиозным и языковым меньшинствам.

Кроме того, еще раньше Лавров фактически отклонил 28-точечный мирный план с ноября 2025-го, который призвал Украину принять правила ЕС по защите религиозных и языковых меньшинств, утверждая, что эти положения недостаточны для России.

«Кремль использует отсутствие общедоступных документов саммита на Аляске, чтобы утверждать, что РФ и США якобы достигли понимания о прекращении войны. Россия утверждает, что якобы та встреча обеспечила единственное удовлетворительное решение вопроса меньшинств, вероятно, направленное на создание оправданий для Москвы для отклонения последнего 20-пунктного мирного плана, а также любых последующих мирных планов, не удовлетворяющих их требованиям», — говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что давние заявления Москвы о дискриминации этнических россиян, русскоязычных и русского православия направлены на оправдание первоначального военного требования Кремля об устранении действующего правительства в Киеве в пользу пророссийского марионеточного, а также уничтожения суверенитета Украины.

В то же время, комментарии Лаврова относительно нейтралитета Украины и прав меньшинств еще раз подчеркивают, что страна-агрессорка не желает идти на компромиссы и требует, чтобы любое будущее мирное урегулирование уступило первоначальные военные требования России с 2022-го.

РФ отвергает любые гарантии безопасности

Кроме того, Российская Федерация ищет новые нарративы, чтобы попытаться убедить США и Европу не соглашаться с гарантиями безопасности для Украины. В частности, в том же интервью Лавров заявил, что документ о гарантиях безопасности является «практически ультиматумом» для России, и мол, Украина устроит атаку под чужим флагом и обвинит РФ, чтобы получить «карт-бланш» от Запада на возобновление боевых действий.

Лавров открыто отверг прекращение огня, предшествующего окончательному мирному урегулированию, утверждая, что Запад использует такое прекращение огня для поставок оружия Украине.

«Кремлевские чиновники повторяли ту же риторику относительно западных гарантий безопасности в последние месяцы, постоянно называя такие гарантии „неприемлемыми“ и называя развертывание иностранных войск в Украине „законными“ российскими целями. Однако, похоже, Кремль сейчас пытается найти новые нарративы, чтобы отклонить западные гарантии безопасности и убедить Штаты и Европу не соглашаться на них», — отмечают в ISW.

Аналитики считают, что заявление Лаврова является еще одной попыткой найти новые способы убедить мир не предоставлять гарантий безопасности Украине.

Кроме того, в Институте акцентируют внимание на том, что пропагандистский ресурс RT — это российское государственное СМИ с широким глобальным охватом на разных языках. Именно поэтому Кремль, вероятно, использует интервью Сергея Лаврова для распространения этих нарративов среди международной аудитории. В частности, и в Штатах.

Напомним, источники сообщили, что на переговорах в Абу-Даби 4-5 февраля Россия выдвинула новое условие для мира в Украине — международное признание Донбасса как российской территории. Кроме вопроса территорий, во время встречи обсуждаются экономические аспекты, механизмы прекращения огня и последующие параметры контроля над его соблюдением.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский опроверг возможность территориальных уступок в обмен на завершение войны. По его словам, сценарии, предполагающие отказ от Донбасса, не имеют никаких перспектив.