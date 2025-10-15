- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 431
- Время на прочтение
- 1 мин
"Мир" по-российски: Кремль не меняет своих целей и хочет капитуляции Украины
Москва не перестает прикрывать собственные военные амбиции разговорами о "мирном урегулировании".
Российская Федерация продолжает демонстрировать свое нежелание идти на компромиссы или участвовать в добросовестных мирных переговорах по прекращению войны в Украине.
Об этом говорится в новом отчете аналитиков Института изучения войны ( ISW ).
Американские специалисты вспоминают заявление спикера кремлевского "фюрера" Дмитрия Пескова от 14 октября. Во время общения с медиа он нагло заявил, что РФ готова к мирному урегулированию войны в Украине. Впрочем, якобы продолжает ее из-за "отсутствия альтернатив". Кроме того, Песков утверждал, что Москва обеспечит свои интересы так или иначе и достигнет своих военных целей.
В ISW отмечают, что Кремль неоднократно определял свои военные цели как демилитаризацию Украины, смену правительства в пользу пророссийского марионеточного правительства и обязательства Киева по запрещению страны вступления в НАТО и других международных альянсов.
"Заявления Пескова соответствуют шаблонной кремлевской риторике на протяжении всей войны и переговорного процесса о том, что Россия достигнет этих военных целей военным или дипломатическим путем", - заключают американские аналитики.
Заявление Пескова
Накануне прихвостень Путина заявил, мол, Российская Федерация приветствует "поиск путей для мирного урегулирования в Украине " и якобы "сохраняет открытость к мирному диалогу". Киев, нагло утверждает Песков, якобы не открыт к диалогу.
«РФ так или иначе обеспечит свои интересы и достигнет выполнения поставленных перед «своих» целей», — нагло высказался Песков.