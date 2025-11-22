Мир по-трамповски: Sky News о том, почему у плана "реальные проблемы" и может взорвать Украину изнутри

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп настаивает, что его украинский коллега Владимир Зеленский должен одобрить предложенный мирный план из 28 пунктов для прекращения войны в Украине. Тем временем лидер украинцев высказал оговорку относительно соглашения, заявив, что "сейчас один из самых сложных моментов". "Фюрер" РФ Владимир Путин с осторожностью воспринял американские предложения.

Критики предупреждают, что план фактически повторяет требования Кремля, говорится в материале Sky News.

Киеву дали время до четверга, 27 ноября, чтобы принять мирный план, но этот срок может быть продлен для окончательного согласования условий.

Критика плана Трампа

Однако, отмечает издание, Трамп столкнулся с отрицательной реакцией даже со стороны членов его собственной партии. Сенатор-республиканец Роджер Викер, возглавляющий Комитет Сената по вооруженным силам, предупредил, что план «имеет реальные проблемы» и вряд ли будет способствовать миру.

«Украину не следует заставлять отдавать свои земли одному из самых злых военных преступников в мире, Владимиру Путину», – предостерег он.

В свою очередь, аналитик Тим Эш отмечает: по этому документу "Россия получает все" - чего не скажешь об Украине.

"Если Зеленский на это согласится, я предполагаю огромную политическую, социальную и экономическую нестабильность в Украине", - сказал он.

Заметим, что европейские страны, в частности Великобритания, Франция и Германия, сейчас работают над встречным предложением с Киевом, чтобы "раз и навсегда обеспечить справедливый и крепкий мир".

Сложное решение для Украины

Во время своего обращения президент Зеленский заявил, что не изменит национальным интересам Украины, но предупредил, что впереди ждут дилеммы. В частности, предложение Штатов потребует от вывода украинских войск с территории на Донбассе, которую она до сих пор контролирует, а Вооруженные силы будут ограничены 600 тыс. военнослужащих.

Sky News отмечает, что Вашингтон угрожал прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия, если Киев откажется согласиться на соглашение.

В то же время санкции против России также будут постепенно отменены, Москва будет вновь приглашена в G8, а замороженные активы будут объединены в инвестиционный фонд.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс назвал три ключевых условия для любого мирного плана по Украине. Он также подчеркнул, что критика соглашения, над которым работает администрация Белого дома, является либо неправильным пониманием соглашения, либо "неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах".