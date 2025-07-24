Мир под угрозой: что пошло не так на переговорах Украины и России в Стамбуле

Трамп, Зеленский и Путин / © ТСН.ua

Реклама

Третий этап переговоров между украинской и российской делегациями состоялся в среду в Стамбуле, однако длился менее часа.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам главы украинской делегации, секретаря СНБО Рустема Умерова, договориться хотя бы о прекращении огня не удалось.

Реклама

«У нас нет ни одного прогресса в прекращении боевых действий или прекращении огня», — заявил Умеров.

По его словам, Украина снова предложила президенту Зеленскому встретиться с Путиным, однако Москва в очередной раз отказалась. Российскую сторону представлял Владимир Мединский — бывший министр культуры и доверенное лицо президента РФ.

Политологи уже назвали эти переговоры «дипломатическим кабуки» — по аналогии с японским театром, где участники играют известные роли.

«Господин Путин, по очевидным причинам, пока не заинтересован ни в одном соглашении, которое не является полной капитуляцией Украины», — считает Александр Габуев, директор Центра Карнеги Россия-Евразия.

Реклама

Несмотря на попытки президента США Дональда Трампа сыграть роль международного посредника, а именно публично выдвинув России ультиматум: 50 дней на заключение мирного соглашения, иначе — 100% тарифы на товары стран-партнеров РФ. Аналитики сомневаются, что такая стратегия давления способна сдвинуть Москву с места.

В то же время, Трамп пообещал передать Украине дополнительные системы ПВО Patriot.

«Россия и Украина впервые за многие годы проводят прямые переговоры благодаря лидерству президента Трампа», — заявила представитель Белого дома Анна Келли.

Напомним, переговоры в Турции завершились 23 июля вечером. Стороны договорились об обмене не только военных, но и гражданских лиц.

Реклама

Украина озвучила российской стороне три основных условия во время третьего раунда переговоров . По мнению Умерова, это будет способствовать установлению мира и окончанию войны в нашем государстве.

Также 14 июля президент США Дональд Трамп заявил о заключенном соглашении с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте: страны-члены Альянса будут покупать американское оружие, в том числе системы Patriot, чтобы передать их Украине. По словам Трампа, Киев получит 17 таких комплексов.

Впрочем, Госдепартамент США пока не разглашает полный список государств, согласившихся участвовать в этой инициативе. По информации Politico, Франция, Италия и Чехия уже дали понять, что не планируют присоединяться к программе.