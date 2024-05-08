"Мир проспал возрождение нацизма": Зеленский записал видео по случаю 8 мая

Глава государства отметил, что нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России".

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. Глава государства отметил, что "мир проспал возрождение нацизма".

Об этом Зеленский написал в Сети.

"Мир проспал возрождение нацизма — в 5 утра 24 февраля 2022 года. И сегодня все, кто помнит Вторую мировую и дожил до наших дней, чувствуют дежавю", — отметил президент Украины.

Также читайте Новый фейк о Зеленском: российские спецслужбы активно распространяют очередную ложь

Он напомнил о битве за Киев, бомбардировках Харькова, Одессы, Днепра, массовых могилах, депортации детей, фильтрационных лагерях, колониях для пленных.

Зеленский отметил, что страницы из учебников о Второй мировой Россия вернула в заголовки мировых СМИ, "доказывая с каждым новым преступлением: нацизм возродился. Только с новой маркировкой: "Сделано в России".

Президент подчеркнул, что остановить это, как и в 1945 году, способен только объединенный в антипутинскую коалицию свободный мир.

"Не словами, а действиями способен остановить нацистов Москвы, не дать новому злу распространиться на весь Европейский континент, а впоследствии и на весь мир. Доказать преданность словам "Никогда снова!", чтобы "Никогда снова!" снова было актуально", – заявил украинский лидер.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Они – звери! Обращение Зеленского по случаю Дня памяти и победы над нацизмом

Напомним, 8 мая в Украине – День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Узнайте больше об истории этой памятной даты.

Читайте главные новости дня: