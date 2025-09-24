"Мир рушится": Макрон резко раскритиковал Трампа и Путина

Эммануэль Макрон / © Associated Press

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Генеральной Ассамблее ООН с громким заявлением, в котором подчеркнул, что мир разрушается. По мнению французского лидера, причинами этого является рост разногласий и изоляции, что подрывает способность мира разрешать самые большие конфликты.

Об этом пишет CNN.

Макрон призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству, чтобы противостоять глобальным вызовам.

Ответ критикам ООН

Выступление Макрона состоялось после того, как президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Организацию Объединенных Наций. В ответ Макрон заявил, что Франция «гордится быть среди народов ООН» и подчеркнул, что организацию «невозможно заменить».

Он обвинил самых ярых критиков ООН в том, что они стремятся изменить правила игры, чтобы установить свое господство, и не хотят, чтобы восторжествовало общее благо, а стремятся служить собственным интересам.

Угроза со стороны России

Говоря о недавних случаях вторжений российских самолетов в европейское воздушное пространство, французский президент заявил, что эти действия являются доказательством того, что «все европейцы также сталкиваются с угрозами российской дестабилизации».

Свою речь Макрон завершил призывом к единству: «У нас есть одна обязанность: действовать сообща, заново строить эту многосторонность с той же верой, с той же решительностью, что и родители-основатели этой ассамблеи. Нам нужно делать это еще более эффективно, но с той же волей».

Напомним, Дональд Трамп, президент США, написал, что его выступление на Генеральной Ассамблее ООН, посвященное вопросам энергетики и миграции, было «очень тепло воспринято». Он призвал всех пересмотреть свою речь, отметив, что выбрал именно эту платформу для обсуждения двух ключевых заявлений.

Он снова выразил критику в адрес ООН из-за организационных проблем, утверждая, что во время его выступления вышел из строя телесуфлер и внезапно остановился эскалатор. Но подчеркнул, что эти «сюрпризы» сделали его речь еще более интересной, подытожив, что «выступать в Организации Объединенных Наций — это всегда честь, даже если их оборудование иногда дает сбой».