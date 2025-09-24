- Дата публикации
"Мир рушится": Макрон резко раскритиковал Трампа и Путина
В ООН прозвучало громкое заявление Эммануэля Макрона. Французский президент призвал мировое сообщество к единству, чтобы противостоять глобальным проблемам, которые, по его мнению, приводят к России и США.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил на Генеральной Ассамблее ООН с громким заявлением, в котором подчеркнул, что мир разрушается. По мнению французского лидера, причинами этого является рост разногласий и изоляции, что подрывает способность мира разрешать самые большие конфликты.
Об этом пишет CNN.
Макрон призвал мировое сообщество к более тесному сотрудничеству, чтобы противостоять глобальным вызовам.
Ответ критикам ООН
Выступление Макрона состоялось после того, как президент США Дональд Трамп подверг резкой критике Организацию Объединенных Наций. В ответ Макрон заявил, что Франция «гордится быть среди народов ООН» и подчеркнул, что организацию «невозможно заменить».
Он обвинил самых ярых критиков ООН в том, что они стремятся изменить правила игры, чтобы установить свое господство, и не хотят, чтобы восторжествовало общее благо, а стремятся служить собственным интересам.
Угроза со стороны России
Говоря о недавних случаях вторжений российских самолетов в европейское воздушное пространство, французский президент заявил, что эти действия являются доказательством того, что «все европейцы также сталкиваются с угрозами российской дестабилизации».
Свою речь Макрон завершил призывом к единству: «У нас есть одна обязанность: действовать сообща, заново строить эту многосторонность с той же верой, с той же решительностью, что и родители-основатели этой ассамблеи. Нам нужно делать это еще более эффективно, но с той же волей».
Напомним, Дональд Трамп, президент США, написал, что его выступление на Генеральной Ассамблее ООН, посвященное вопросам энергетики и миграции, было «очень тепло воспринято». Он призвал всех пересмотреть свою речь, отметив, что выбрал именно эту платформу для обсуждения двух ключевых заявлений.
Он снова выразил критику в адрес ООН из-за организационных проблем, утверждая, что во время его выступления вышел из строя телесуфлер и внезапно остановился эскалатор. Но подчеркнул, что эти «сюрпризы» сделали его речь еще более интересной, подытожив, что «выступать в Организации Объединенных Наций — это всегда честь, даже если их оборудование иногда дает сбой».