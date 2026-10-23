Мир с Россией невозможен, пока Путин у власти: в США объяснили, что должно сделать Запад

Путин / © Associated Press

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Соединенные Штаты и их союзники должны отказаться от представления о том, что российский диктатор Владимир Путин является незаменимым участником мирного процесса. Его политика уже ослабила Россию, а дальнейшее пребывание у власти только увеличивает угрозу для Украины и Европы.

Такое мнение высказал президент и генеральный директор американского Гудзоновского института (Hudson Institute) Джон Уолтерс в своей аналитической статье.

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По убеждению эксперта, главная ошибка американской политики в отношении России состоит в том, что способность Путина наносить разрушения ошибочно воспринимают как признак стратегической силы.

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На самом деле полномасштабное вторжение в Украину привело к результатам, противоположным тем, к которым стремился Кремль.

Почему Путин терпит стратегическое поражение

Как отмечает Уолтерс, российский президент рассчитывал покорить Украину, ослабить НАТО и расколоть европейские страны.

Война укрепила украинскую национальную идентичность, способствовала вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс и ускорила перевооружение Европы.

Важную роль сыграли устойчивость украинского общества, военные инновации, применение беспилотников и дальнобойного вооружения.

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По оценке Волтерса даже новые территориальные захваты или усиление российских атак не заставят Украину капитулировать.

Он также считает, что возможное изменение президента Владимира Зеленского не будет означать отказа Киева от сопротивления.

Среди потенциальных преемников эксперт вспоминает бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, отмечая, что украинское войско и политическое руководство не согласятся на капитуляцию только из-за смены президента.

Почему Путин может усилить атаки, несмотря на неудачи

В то же время Уолтерс предостерегает, что стратегические неудачи России не делают ее менее опасной.

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Напротив, по его мнению, Путин может прибегнуть к дальнейшей эскалации против Украины и европейских государств.

Эксперт обращает внимание на диверсии, кибератаки, кампании дезинформации, устрашения и вероятные политические убийства, которые связывают с Россией.

Он рассматривает такие действия как систематическое посягательство на суверенитет и безопасность западных государств.

Дополнительную угрозу создают регулярные ядерные угрозы Кремля.

По словам Уолтерса, Запад должен осознать, что столкнулся не с ростом российского могущества, а с опасной эскалацией государства, не достигшего своих стратегических целей.

Почему мирные переговоры с Путиным могут не завершить войну

Отдельное внимание президент Гудзоновского института уделил перспективам переговоров по завершению российско-украинской войны.

Он убежден, что Путин не способен согласиться с условиями, которые будут означать признание его поражения.

По мнению Уолтерса, сохранение власти российского президента в значительной степени зависит от продолжения войны.

Именно поэтому эксперт сомневается, что Кремль согласится прекратить агрессию, вернуть всех похищенных детей, вывести войска под международным контролем и принять надежные гарантии безопасности для Украины.

Уолтерс делает вывод, что достижение подлинного переговорного мира при нынешнем российском руководстве невозможно.

В то же время это оценка автора аналитической статьи, а не официальной позицией администрации США.

Что США и Европа должны сделать для Украины

Уолтерс призывает Вашингтон и европейских союзников решительно усилить военную, экономическую и дипломатическую поддержку Украины.

По его мнению, помощь должна быть достаточной, чтобы убедительно продемонстрировать Кремлю бесперспективность дальнейшей агрессии.

Эксперт также предлагает укрепить ядерное сдерживание, в частности, путем передислокации сил, способных нести ядерное вооружение.

Кроме того, Запад должен поддерживать контакты с представителями российского общества и элит, которые могут способствовать политическим изменениям в стране.

Речь идет, в частности, о налаживании коммуникации между западными политиками, военными, разведчиками, бизнесменами и российскими представителями, заинтересованными в будущем без Путина.

Как Россия становится зависимой от Китая

Еще одной стратегической проблемой Кремля Уолтерс называет все большую зависимость России от Китая.

По его мнению, такое сотрудничество грозит превратить Москву в младшего партнера Пекина.

Эксперт считает, что сохранение путинского режима усугубляет международные позиции китайского лидера Си Цзиньпина и создает дополнительные риски для американских интересов.

Он также отмечает долгосрочные проблемы российской экономики: большие военные потери, дефицит рабочей силы, инфляцию, технологическую изоляцию и выезд квалифицированных специалистов.

Несмотря на способность экономики РФ приспосабливаться к санкциям, расходы на войну сокращают ресурсы, которые страна могла бы направить на развитие.

В заключение Уолтерс отмечает, что Соединенные Штаты должны выстраивать стратегию, рассчитанную не только на сдерживание нынешнего российского руководства, но и на будущее после Путина.

Что известно о переговорах Украины, США и России

Напомним, Кремль продолжает отвергать содержательные предложения по прекращению огня, в частности, не соглашается на энергетическое перемирие.

В то же время, белорусский политический аналитик Игорь Тышкевич предположил, что Владимир Путин согласился продолжить трехсторонние переговоры не из-за готовности к уступкам, а чтобы сохранить американское посредничество . По его мнению, Москва стремится влиять на повестку дня и правила переговорного процесса, даже несмотря на отклонение предложений спецпосланника США Стива Виткоффа.

Заметим, что вслед за РФ американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский якобы не заинтересован в договоренностях по завершению войны. Он бросил льстивые заявления в адрес российского «фюрера».

Сам Зеленский ранее сообщал, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может состояться не позже начала ноября . По его словам, Киев поддерживает скорейшее возобновление диалога и готов рассматривать любые инициативы по прекращению огня.

Между тем, по информации Axios, перед встречей Виткоффа с Путиным Вашингтон потребовал от президента Владимира Зеленского прекратить украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам .

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