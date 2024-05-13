Сунак сделал тревожное заявление относительно ядерной эскалации

Безрассудство российского диктатора Владимира Путина привело к тому, что мир стал ближе к ядерной эскалации, чем когда-либо со времен Карибского кризиса.

Об этом премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил во время пресс-конференции.

"Война вернулась в Европу. Наши союзники по НАТО предупреждают, что если Путин добьется успеха в Украине, они могут стать следующими. Безрассудство Путина подвело нас к опасной ядерной эскалации ближе, чем когда-либо со времен Карибского кризиса", — сказал он.

Он также напомнил об "отравлении" Россией людей на территории Великобритании.

Карибский кризис – чрезвычайно напряженное противостояние между СССР и Соединенными Штатами в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе в октябре 1962 года в ответ на установку ракет в Турции. Тогда впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны.

Напомним, полковник британской армии в отставке Глен Грант считает, что в Российской Федерации нет подготовленных войск, которые могли бы действовать в условиях, которые сложатся после применения Путиным ядерного оружия. По его словам, даже в случае такого развития событий, ответом на это станет массированная контратака воздушных сил стран Запада по российской прифронтовой линии.

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