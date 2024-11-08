"Мир состоит из травоядных и мясоядных": после победы Трампа Макрон обратился к европейцам

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Европу "травоядной", а также призвал европейцев быть готовыми защищать свои интересы.

Об этом политик заявил после победы Дональда Трампа на выборах в США, сообщает Fox News.

"Дональд Трамп был избран американцами, чтобы защищать интересы американцев. Вопрос, который мы, европейцы, должны задать себе: готовы ли мы защищать интересы европейцев?", — заявил французский лидер.

Также Макрон назвал Европу "травоядной" и подчеркнул, что "мир состоит из травоядных и мясоядных".

"Если мы решим остаться травоядными, тогда плотоядные победят, и мы станем рынком для них", — подчеркнул президент Франции.

Также на своей странице в сети Х видео Макрон добавил, что Европа сейчас выбирает между возможностью читать историю, написанную другими, или написать свою историю. Именно поэтому французский политик призвал "действовать и защищать" национальные, экономические и стратегические интересы Европы, а страны ЕС — мыслить "как независимое государство" и вернуть контроль, прекратив делегировать защиту США.

Напомним, Reuters со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов в ООН сообщило о том, что организация беспокоится из-за возвращения новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом.

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