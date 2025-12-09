Мир становится более реальным: Зеленский увидел возможность прогресса, но назвал главное условие относительно земель

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не имеет права уступать территорию России, отклонив центральное требование Кремля, которое было включено в новое мирное предложение, поддержанное США. В то же время, после консультаций с европейскими лидерами в Лондоне, Зеленский подчеркнул, что видит возможность прогресса в переговорах, поскольку из плана были исключены "откровенно антиукраинские положения".

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Неизменная позиция по отношению к территориям

Зеленский выступил с одним из своих самых четких заявлений относительно нового предложения, которое, по словам критиков, является "список желаний Путина":

Реклама

"По нашим законам, международному праву и моральным нормам мы не имеем права ничего отдавать", — заявил Зеленский, добавив: "Именно за это мы и боремся".

Президент решительно заявил, что Украина не отдаст свои территории на Донбассе ни для ускорения мирных переговоров, ни под давлением военного наступления, ни для удовлетворения стремления Вашингтона к компромиссу.

Зеленский также отверг идею "обмена" Запорожской атомной электростанции (в настоящее время оккупирована РФ) и участков оккупированной территории в районы Донецкой области, которые все еще контролируются Украиной.

Позицию Киева по отношению к территориям разделяют европейские лидеры, которые настаивают, что Путину нельзя позволять силой перекраивать международные границы.

Реклама

Прогресс в переговорах и "антиукраинские" пункты

Зеленский сообщил, что после консультаций с лидерами Великобритании, Франции и Германии Украина смогла добиться изъятия наиболее неприемлемых положений.

Он заявил, что из плана было удалено, по его словам, "откровенно антиукраинские положения", что может свидетельствовать о готовности Киева к дальнейшей работе над соглашением. Высокопоставленный украинский чиновник, знакомый с обсуждениями, также отметил, что предложение "ближе к реализации для Украины, но оно непростое и не завершено".

Критика Трампа и нервозность Европы

Заявления Зеленского появились на фоне давления со стороны Дональда Трампа, критиковавшего украинского лидера за медленное выполнение плана, несмотря на отсутствие готовности Москвы идти на компромисс.

На выходных Трамп обвинил Зеленского в несоответствии ситуации, заявив: "Считаю, Россию это устраивает, но я не уверен, что Зеленского это устраивает. Его народу книга нравится, но он ее не читал".

Реклама

Длительное давление Трампа усиливает опасения европейских столиц по поводу того, что переговорные рычаги Киева "испаряются" на фоне продвижения войск РФ на поле боя.

Первоочередной задачей Зеленского в Лондоне было обсуждение деталей предложения, полученных в ходе консультаций Секретаря СНБО Рустема Умерова с посланниками Трампа на прошлой неделе в Майами.

Напомним, Axios пишет, что Соединенные Штаты Америки усиливают давление на украинского президента Владимира Зеленского по поводу "мирного" плана. В Вашингтоне ожидают, что Киев согласится на территориальные потери и другие уступки в рамках этого документа. Отмечается, что Штаты требуют от Зеленского гораздо большего, чем от диктатора РФ Владимира Путина.