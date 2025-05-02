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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Мир теряет терпение: в Британии прокомментировали нежелание Путина заканчивать войну

Дэвид Лемми заявил о совместном желании Британии и США как можно скорее закончить кровопролитную войну в Украине.

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Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Дэвид Лемми

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми / © Associated Press

Кремлевский диктатор Владимир Путин уже слишком долго мешает мирным переговорам. Мир не хочет терпеть этого и желает прекратить войну в Украине.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми после разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джей Ди Венсом в пятницу, 2 мая.

«Общаясь с Джей Ди Венсом сегодня, мы подтвердили наше общее желание прекращения варварского вторжения России в Украину и нашу преданность крепкому миру», — написал Лемми.

Британский министр подчеркнул, что Путин достаточно долго «тормозил и препятствовал дискуссиям».

«Мир теряет терпение», — предупредил Дэвид Лемми.

Напомним, Вицепрезидент США сделал заявление по окончании войны в Украине. Джей Ди Венс отметил, что сейчас переговоры, а также сам процесс окончания войны в Украине зашли в тупик.

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