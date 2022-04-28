"Мир уже близко": Эрдоган убежден, что генсек ООН Антониу Гутерриш положительно повлияет на прекращение войны

"Мир уже близко": Эрдоган убежден, что генсек ООН Антониу Гутерриш положительно повлияет на прекращение войны

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что война России против Украины завершится уже очень скоро.

По его мнению, переговоры генсека ООН Антониу Гутерриша с Зеленским и Путиным должны оказать положительное влияние на прекращение войны.

Об этом сообщает haverglobal.

"Мы надеемся, что мир уже близок. После своих встреч в Украине и России Гутерриш (генсек ООН) позвонил мне и сообщил, что переговоры прошли положительно", — сказал Эрдоган.

Напомним, 26 апреля генсек ООН встретился с Владимиром Путиным. В среду 27 апреля он встретился с Владимиром Зеленским. Во время своего визита в Украину Гутерриш посетил Бородянку под Киевом, пережившую российскую оккупацию.

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