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Мир уже близок, но есть нюанс: Мединский сделал заявление после переговоров в Абу-Даби
Глава российской делегации Мединский намекнул на близкий мир с Украиной, но не забыл пригрозить.
Глава российской делегации на переговорах в Абу-Даби, помощник российского диктатора Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина якобы приблизились к достижению мира.
Заявление Мединского передают российские пропагандистские СМИ.
На вопрос о том, удалось ли сторонам приблизиться к достижению мира, Мединский ответил: «Мне кажется, что да. Но сейчас очень многое зависит от всех участников процесса».
«Многое зависит от Украины, от позиции Соединенных Штатов», — добавил он.
В то же время, помощник диктатора Путина дерзко заявил, что «в любом случае все задачи, которые ставила РФ, будут достигнуты».
Напомним, сегодня, 11 ноября, завершился второй день мирных переговоров о прекращении войны в Украине с участием Украины, России и США.
Участник переговоров от Украины, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что нынешний раунд переговоров был одним из самых сложных с начала процесса 2022-го.