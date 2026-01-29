- Дата публикации
Мир уже скоро?: что рассказал Уиткофф Трампу о переговорах в ОАЭ
Уиткофф отчитывается Трампу о значительном прогрессе в мирном процессе между Украиной и РФ.
Спецпосланник президента США Трампа Стив Уиткофф заявил, что в мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс.
Об этом он сказал на заседании кабинета министров в Белом доме после того, как ему дал слово Дональд Трамп.
«Украинцы заявили, что в последнее время — со времен Женевы мы достигли большего прогресса, чем они видели за последние четыре года этого конфликта. В прошлое воскресенье в Абу-Даби у нас было пять российских генералов вместе с Джаредом, мной и Дэном Дрисколом. И мы считаем, что серьезно продвинулись. Переговоры будут продолжаться примерно через неделю, но между сторонами происходит много позитивного при обсуждении земельного соглашения», — отметил Виткофф.
По его словам, сейчас ведутся обсуждения территориального соглашения. Также почти завершены соглашение о гарантиях безопасности и соглашение процветания Украины.
«Думаю, что украинцы сейчас надеются, что мы скоро заключим мирное соглашение», — добавил представитель Трампа.
Уиткофф не упустил случая, чтобы не подлизаться к Трампу и заявил о «ключевом влиянии» президента США на ход переговоров.
«Украинцы не верили, что это возможно. Россияне делают то, чего от них, возможно, многие не ожидали, и я считаю, все это благодаря вашему сильному духу», — сказал он.
Ранее Дональд Трамп заявил, что лично просил Путина приостановить обстрелы Киева и других городов Украины. Ранее в Сети появились сообщения российских пропагандистов о якобы введенном «энергетическом перемирии».
Напомним, 24 января в ОАЭ завершились трехсторонние переговоры с участием делегаций Украины, России и США.