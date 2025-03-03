Мир в обмен на смену власти: советники Трампа хотят отставки Зеленского – Bloomberg

Пока официальных комментариев по этому поводу нет.

Часть советников президента США Дональда Трампа предлагает включить в будущее мирное соглашение по Украине пункт об отставке Владимира Зеленского.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванного европейского чиновника.

По его словам, Трамп имеет "менее радикальные взгляды", но некоторые его помощники настаивают на смене власти в Киеве как часть любого урегулирования конфликта.

Кроме того, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что Украина нуждается в новом руководителе, если Зеленский "не опомнится" и не начнет переговоры с Россией.

“По словам европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров, президент США, похоже, придерживается менее жесткой позиции, чем некоторые члены его администрации. Однако некоторые его советники настаивают на отставке Зеленского как части любого соглашения", – говорится в материале.

Напомним, Трампом Владимир Зеленский на выходных предпринял попытки возобновить отношения Украины и США. Однако путь к примирению будет нелегким.

Читайте также: