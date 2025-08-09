Мир в обмен на территории: Зеленский сделал жесткое заявление

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский отреагировал на сообщения о возможных территориальных уступках Украины в обмен на прекращение огня. По его словам, это исключено.

Об этом он заявил в своем утреннем обращении 9 августа.

"Ответ на украинский территориальный вопрос уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Киев готов вместе с США и другими международными партнерами работать ради "реального и, главное, продолжительного" мира.

"Украинский народ заслуживает мира. Но все партнеры должны понимать, что такое достойный мир. Эту войну надо заканчивать. Россия должна ее закончить. Россия ее начала и затягивает, не слушая никаких дедлайнов, и именно это проблема, а не что-то другое", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский говорит, что Киев готов "к реальным решениям, которые могут дать мир". А решение против и без Украины - это "решения против мира", которые "ничего не дадут".

"Это мертвые решения. Они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный живой мир, который люди будут уважать", - добавил глава государства.

Напомним, источники издания The Wall Street Journal сообщили, что в Кремле назвали свои условия для мира с Украиной. В частности, на первом этапе Киев должен вывести войска из Донецкой области, после чего фронт будет заморожен. Также Луганская область и Крым останутся под контролем РФ. Источники WSJ утверждают, что Украина якобы «принципиально не против каких-либо предложений», но настаивает на обязательном прекращении огня.

Кроме того, Дональд Трамп заявил, что потенциальное мирное соглашение между Украиной и РФ будет предусматривать «обмен территориями» . Он отметил, что за эти территории «воевали три с половиной года», и в боях погибли многие украинцы и россияне.