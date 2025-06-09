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Мир в Украине на паузе: Рютте объяснил, чего не хватает для переговоров
Завершение войны России против Украины нуждается не в имитации переговоров, а в реальном диалоге с Кремлем.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что для прекращения войны России против Украины необходимо заставить Москву сесть за реальные переговоры, и это не может быть имитация в стиле Владимира Мединского, который, по словам Рютте, дважды рассказывал в Стамбуле "истории из 12 века".
Об этом генсек Альясну заявил на дискуссии "Строя лучше НАТО" в Chatham House.
"Нам нужна Россия, которая настроена серьезно, хочет вести переговоры и прекратить войну", - подчеркнул Рютте.
Он отметил, что все начинается с поддержки сильной Украины в поле боя. В этом контексте Рютте упомянул о недавней украинской спецоперации "Паутина", которая, по оценкам Запада, нанесла серьезный ущерб российской авиации в глубине территории РФ.
"Не будем забывать, что сделали украинцы очень новаторским образом. Российские возможности наносить удары уменьшились. Мы не знаем точно, в какой степени. Но, конечно, это оказало значительное влияние", - отметил он.
По словам Рютте, вернуться к содержательному диалогу с Москвой способен также Дональд Трамп — в случае, если сможет вывести отношения с Кремлем из тупика.
Также Марк Рютте заявил, что НАТО может обойти тему членства Украины в решениях саммита.