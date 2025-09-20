Мир в Украине по "корейскому сценарию": президент рассказал, возможно ли это

Президент Украины Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность реализации «корейского сценария» для Украины, подчеркнув, что украинская ситуация принципиально отличается от истории разделения Кореи.

Об этом он заявил во время встречи с журналистами, подчеркивая, что подобные заявления являются скорее риторическими.

По словам Зеленского, упоминания о «корейском сценарии» касаются прежде всего завершения войны без подписания окончательного мирного договора. Именно это, по его мнению, подчеркивает критическую важность предоставления Украине гарантий безопасности еще до официального окончания боевых действий.

Реклама

«Это могут так риторически говорить, что может быть тот или иной сценарий. Но у нас точно другая история, чем с Кореей. Там речь шла о том, что закончилась война без финального мирного договора. Вот что имели в виду. И это к разговору о гарантиях безопасности — почему Украине нужны гарантии безопасности.

«Может так случиться, что не будет финального документа об окончании войны. Поэтому говорят — например, президент Франции Макрон, — что гарантии безопасности не должны ждать окончания войны. И здесь я с ним согласен, что, например, прекращение огня достаточно для того, чтобы давать гарантии безопасности, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает никаких готовых моделей, будь то «корейская» или «финская», поскольку ее ситуация уникальна. Главная цель — получить такие гарантии безопасности, которые сделают невозможным новую агрессию со стороны России или же позволят быстро и эффективно ее отразить, если она все же случится.

Напомним, ранее мы писали о том, что в прошлом слабые государства уступали территорию, чтобы сохранить независимость, экс-глава НАТО привел примеры Финляндии и Кореи и рассказал, возможен ли такой сценарий для Украины