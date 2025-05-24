Мир в Украине сейчас менее вероятен, чем в январе: WP о напрасных угрозах Трампа

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Печальная правда в том, что мир в Украине на сегодняшний день менее вероятен, чем в январе, когда Трамп стал президентом: его угрозы оказались пустыми словами.

Об этом говорится в статье Washington Post.

В издании отмечают, что Дональд Трамп мог бы начать спасать свою мирную инициативу, которая проваливается по Украине. Он мог бы ввести санкции, которыми угрожал в течение нескольких месяцев, и показать Владимиру Путину, что он серьезно настроен покончить с тем, что он называет «кровавым куполом».

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«Трагично, что, если он этого не сделает, его важнейшая внешнеполитическая инициатива, вероятно, провалится, что повлечет за собой сильные потрясения, которые могут преследовать его на протяжении всего срока полномочий», — предполагает WP.

Решающий момент для Трампа

Для Трампа наступил решающий момент в отношении Украины. После телефонного разговора с Путиным в понедельник Трамп попытался объявить о победе и передать мирные переговоры России и Украине.

«Это все равно, что сказать Давиду и Голиафу, чтобы они подружились, — рецепт для новых смертей», — отмечается в статье.

В издании подчеркивают, что Трамп не может винить в этой дипломатической катастрофе бывшего президента Джо Байдена. Ведь виноват он сам.

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«Обзор мирных усилий Трампа по Украине рисует тревожную картину. Он явно понимает огромные страдания, вызванные этой войной, и неоднократно обещал покончить с ней. Но его бессистемная дипломатия привела к серии фальстартов. Он делает предложения, но не выполняет их. Он предостерегает Путина о необходимости компромисса, но ничего не делает, когда российский лидер отказывается. Он оказывает давление на Украину, жертву, но не Россию, агрессора», — замечает автор статьи.

Хаос в команде президента США

Автор приводит сравнение, что переговорной команде Трампа много поваров, но нет шеф-повара. Спецпосланник Уиткофф занимается Россией, спецпосланник Келлог — Украиной, госсекретарь Рубио ведет переговоры с европейскими коллегами. Вице-президент Вэнс критикует всех. Но когда назначаются встречи, никто не знает, кто будет на них и какой будет обсуждаться повестка. Команда ждет Трампа, чье мнение может измениться на 180 градусов за считанные дни.

«Печальная правда в том, что мир в Украине сегодня, вероятно, более далек, чем в январе, когда Трамп вступил в должность. Его угрозы оказались пустыми словами», — указывает автор.

В издании напоминают, что Трамп был президентом всего три недели, а уже разыграл свою сильнейшую карту на переговорах по Украине — положил конец изоляции Путина, признанного Международным уголовным судом военным преступником. Министр обороны Хегсетт тогда же сделал еще две непрошенные уступки, заявив, что Украина не вступит в НАТО и должна уступить часть территории. Переговоры начались с такого дисбаланса.

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Трамп давит на Украину вместо России

Трамп сильно давил на Украину. 12 февраля министр финансов Скотт Бессент в Киеве потребовал от Зеленского подписать соглашение, дающее США долю от добычи полезных ископаемых. Зеленский отказался, чем повлек гнев Трампа. Между тем, Рубио и Уиткофф встречались с российскими коллегами в Саудовской Аравии, чтобы планировать восстановление нормальных дипломатических отношений.

28 февраля Трамп нанес незабываемый удар лидеру Украины, устроив телевизионную истерику в Овальном кабинете. В начале марта приостановил военную и разведывательную поддержку.

Первым подходом команды Трампа к переговорам было попытаться добиться 30-дневного прекращения огня — сначала по энергетике и морским атакам, а затем продолжить до полного прекращения огня. Украина согласилась на это на встрече 11 марта в Саудовской Аравии. Но Путин во время телефонного разговора с Трампом 18 марта отказался от какого-либо прекращения наземных операций.

Вместо того чтобы попытаться выйти из тупика с перемирием, команда Трампа перешла к новому упражнению по сравнению с «перечнями условий» для возможного урегулирования. 11 апреля Уиткофф отправился в Петербург, чтобы составить список. 25 апреля он снова встретился с Путиным, но российский диктатор по-прежнему не соглашался на всеобщее прекращение огня и продолжал бомбардировать Киев. Трамп сблизился с Зеленским во время короткой встречи в Ватикане, а затем опубликовал пост, в котором намекнул, что Путин водит его за нос.

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Но Путин остался непоколебимым, и команда Трампа отказалась от идеи соглашения. Уиткофф отменил поездку в Москву, поскольку стало ясно, что Россия не будет рассматривать 22-пунктное предложение, выработанное на встречах в Париже и Лондоне, которое сужало условия.

Теперь стратегия США снова изменилась, перейдя к личной дипломатии, намекнул на возможность встречи с Путиным в Турции.

Встреча российских и украинских дипломатов в Стамбуле привела только к обмену пленными. Россия была непоколебима в отказе от перемирия, и Трамп был готов уступить. Эта длинная серия дипломатических неудач завершилась телефонным разговором Трампа с Путиным в понедельник.

После Трамп выступил с оптимистическим заявлением, заявив, что он начал этап прямых переговоров о прекращении огня (как того потребовал Путин). «Пусть начнется процесс!» — провозгласил Трамп, будто он добился прорыва. Однако через четыре месяца Россия не сдвинулась с места в вопрос прекращения огня.

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«Кровавая бойня» будет продолжаться

«Бесспорно, переговоры в том или ином виде возобновятся. Россия представит документ, а Украина, Европа и США ответят на него. Но ракеты, как и раньше, будут падать на Киев, и кровавая бойня, которую так осуждает Трамп, будет продолжаться», — рассуждает WP.

Издание называет Трампв «неудачным миротворцем», позволяющим Путину оставаться безнаказанным.

«Если Трамп в конце концов так и не выполнит своих угроз, он смирится с тем, что может стать самым разрушительным провалом за все время его президентства», — подытожили в статье.

Ранее в издании Financial Times опубликовали статью о том, как Трамп разворачивается спиной к Украине после разговора с Путиным.

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