Мир в Украине возможен только из-за действий, а не слов: в Госдепе США надеются на переговоры с РФ

Госдеп

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В Государственном департаменте США отмечают, что в процессе прекращения войны в Украине важные действия, а не слова, и надеются, что переговоры, которые обеспечат продолжительный мир в Украине, рано или поздно состоятся.

Об этом заявил во время прессбрифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Томми Пиготт, - пишет Укринформ.

«Президент (Трамп – ред.) четко высказался по этому поводу. Госсекретарь также четко заявил о том, что мы видели, что нам нужны действия, а не слова», - отметил представитель американского ведомства.

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Он напомнил, что президент Трамп перенес термин «дедлайна» для России.

"В результате мы надеемся, что мы сможем заставить стороны сесть за стол переговоров, что они будут способны провести переговоры о прекращении огня, и что переговоры, которые приведут к длительному и крепкому миру, смогут состояться", - отметил Пиггот.

Он подчеркнул, что “фундаментальным движущим принципом” в этом вопросе является прекращение кровопролития.

"Это остается нашей политикой, это остается нашими усилиями, направленными на то, чтобы попытаться прекратить этот конфликт", - отметил представитель Госдепа.

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Напомним, ранее высокопоставленный американский дипломат Джон Келли перед 15 членами Совета ООН заявил, что Россия и Украина должны договориться о прекращении огня и крепком мире и президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа.