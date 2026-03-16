Новая архитектура мировой безопасности, которая формируется вокруг противостояния США и Ирана, требует от Украины изменения стратегического мышления. Однако государство игнорирует глобальные тренды, которые будут определять правила игры на следующие два десятилетия.

Такое мнение высказал в Facebook руководитель аналитического центра «Деловая столица», политолог Вадим Денисенко, анализируя текущую ситуацию в Персидском заливе и ее влияние на геополитику.

Главная проблема Трампа и вызов для Киева

По словам эксперта, Дональд Трамп оказался в ситуации, где у него нет «хороших карт». Без свержения режима в Иране США рискуют потерять доминантную роль на Ближнем Востоке, что непосредственно отразится на мировом порядке.

Однако самая большая опасность кроется в неготовности самой Украины к новым реалиям. Денисенко выделил четыре ключевых аспекта нового мироздания, где последний является критическим для нашего государства:

Война в Персидском заливе открывает новый этап истории, где весь мир понимает, что у США есть огромные, но ограниченные возможности. Если шире, то три самых больших военных сил — США, Китай и Россия, несмотря на свою военную мощь, не могут диктовать всему миру свои правила игры. Но парадокс ситуации состоит в том, что и Китай, и США будут пробовать и дальше диктовать свои правила игры и эти правила поддержит мир. Но главная проблема состоит в том, что они не смогут быть гарантами неизменности этих же правил. А это в свою очередь приведет к дальнейшей турбулентности в мире. Война в Персидском заливе демонстрирует, что новый мир будет одновременно биполярным (Китай и США) и многополярным, где каждый гегемон будет пытаться опираться на региональных лидеров. А эти самые лидеры попытаются одновременно играть за две команды. Это было видно и раньше, но сейчас это становится еще очевиднее. Главный маркер разделения свой-чужой будет состоять по линии закупки оружия: чье оружие ты покупаешь, значит, той команде ты более предан. Все остальные маркеры будут максимально размыты. А теперь о нас. Мы не готовы к новым правилам игры, которые будут доминировать следующие 15-20 лет. Не готовы, прежде всего, ментально, потому что не мыслим этими категориями. Эти новые правила игры будут влиять на переговоры по войне, но мы отмахиваемся от этого как от мух. Они будут влиять на целостность Европы. Но для нас это далекие и ненужные темы. К сожалению.

Как это может повлиять на Украину?

Эксперт подчеркивает, что новые глобальные правила игры будут напрямую влиять на переговоры по окончании войны в Украине и будущую целостность и архитектуру Европы.

Несмотря на критичность этих вопросов, украинское общество и политикум часто отмахиваются от них, как от мух, считая эти темы далекими и ненужными. Денисенко резюмирует, что игнорирование глобального контекста может дорого обойтись Украине в долгосрочной перспективе.

Напомним, президент США Дональд Трамп пытается сформировать международную коалицию для силовой разблокировки стратегического Ормузского пролива. А еще американский лидер рассматривает радикальный план захвата острова Харк, который стал бы экономическим нокаутом для иранского режима.