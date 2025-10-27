Мир входит в ноябрь: эксперт объяснил, почему мирные переговоры так и не начнутся

Переговоры / © ТСН.ua

Санкции против РФ только усугубляются, экономическая ситуация внутри страны ухудшается, а значит, самое удобное время для паузы. Но переговоров не произойдет, потому что действует другая логика.

Об этом написал предприниматель, преподаватель и общественный деятель Валерий Пекарь.

Россия не может просто принять и остановить войну.

«Миллион контрактников нельзя оставить на линии боевого столкновения без действия, нельзя вернуть на пункты постоянной дислокации (ибо их не существует), нельзя просто вернуть домой (потому что они унесут всю Россию, как в 1917)», — отмечает Пекарь.

Кроме того, без каких-либо «целей СВО» Путину просто нечем отчитываться перед народом и элитами. А военно-промышленный комплекс, который сейчас кормит макушку, нельзя остановить без ущерба для системы.

Следовательно, война будет продолжаться.

На что надеется РФ

Кремль все еще мечтает о прорыве на фронте. Ставка — на удары по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы оставить украинцев без света и тепла, заставив общество требовать мира любой ценой.

Еще одна надежда у россиян – на Трампа.

"На то, что Трамп в очередной раз купится на российские обещания суперпроектов", - констатировал общественный деятель.

Ожидание Украины

Украина рассчитывает, что

экономика РФ стремительно летит в пропасть;

российская ПВО выносится средствами поражения и взимается в Москву, «обнажая» важные объекты в других регионах;

санкции сокращают способность России вести войну.

Европа, США, Китай – каждый со своим расчетом

В Европе надеются, что Украина выиграет время, объяснил Пекарь. Его должно хватить, чтобы нарастить собственные оборонительные мощи и укрепить единство континента.

США смотрят шире: в Вашингтоне стремятся запустить переговоры с Китаем о новом мировом балансе. И если это произойдет, мир на ключевых фронтах – от Ближнего Востока до Украины – может стать лишь следствием этого глобального соглашения.

Китай, в свою очередь, спокойно выжидает. Государство надеется, что РФ с его ресурсами попадет в руки без всякого выстрела.

«И в сценарии консолидации власти в Москве, когда империя превращается в тоталитарное государство, и в сценарии коллапса власти в Москве, когда все распадается хаотично, – в обоих сценариях все попадает в руки Пекина. На то, что контроль над Арктикой сделает Китай безусловным лидером гонки», — отметил преподаватель.

Другие

Как утверждает Пекарь, остальной мир просто надеется, что «как-то пройдет».

Именно таким мир входит в ноябрь — со старыми страхами, новыми расчетами и без признаков мира на горизонте.

Ранее военный прокомментировал, что заставило Кремль снова заговорить о переговорах.

«Враг начинает скулить. Санкции со стороны США почти мгновенно заставили Кремль сменить риторику и внешнеполитическую тактику. Как только стало известно, что меры, направленные против двух российских нефтяных гигантов, вступили в действие, специальный представитель правителя РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Вашингтон», — написал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко.